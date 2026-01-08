Uanset om det er på byggepladser eller i industrianlæg, er våd- og tørstøvsugeren NT 50/1 K fra Kärcher specielt designet til hurtig fjernelse af store vandmængder. Takket være den kraftige bortskaffelsespumpe kan den håndtere mere end 300 liter snavset vand i minuttet, inklusive groft snavs med en partikelstørrelse på op til 20 mm. Standard Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med dette udbredte koblingssystem til vandslanger. Turbinen og bortskaffelsespumpen er beskyttet mod beskadigelse eller blokering af effektive filtre til groft snavs for at forhindre, at små dele, sten, blade eller rester af byggematerialer suges ind. Styreruller/hjul af metal på den robuste 50-liters beholder og et trinløst justerbart skubbehåndtag sikrer høj mobilitet og ubesværet transport af NT 50/1 K-støvsugeren fra køretøjet til anvendelsesstedet og tilbage igen.