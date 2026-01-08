Våd- og tørstøvsuger NT 50/1 K
Takket være spildevandspumpen og Geka-koblingen er våd- og tørsugeren NT 50/1 K ideel til hurtigt at fjerne store vandmængder i byggeriet eller industrien.
Uanset om det er på byggepladser eller i industrianlæg, er våd- og tørstøvsugeren NT 50/1 K fra Kärcher specielt designet til hurtig fjernelse af store vandmængder. Takket være den kraftige bortskaffelsespumpe kan den håndtere mere end 300 liter snavset vand i minuttet, inklusive groft snavs med en partikelstørrelse på op til 20 mm. Standard Geka-koblingen sikrer kompatibilitet med dette udbredte koblingssystem til vandslanger. Turbinen og bortskaffelsespumpen er beskyttet mod beskadigelse eller blokering af effektive filtre til groft snavs for at forhindre, at små dele, sten, blade eller rester af byggematerialer suges ind. Styreruller/hjul af metal på den robuste 50-liters beholder og et trinløst justerbart skubbehåndtag sikrer høj mobilitet og ubesværet transport af NT 50/1 K-støvsugeren fra køretøjet til anvendelsesstedet og tilbage igen.
Funktioner og fordele
PRCD-K personlig sikkerhedsafbryder med IP68-stikStore mængder væske kan bortskaffes ved hjælp af drænpumpen og sikrer dermed kontinuerlig drift.
Integreret filterkurv til groft snavs for at beskytte pumpenBeskytter affaldspumpen mod blokeringer af sten, blade eller små strykker træ.
Falsk luftventil til regulering af sugekraftVentilen monteres mellem slangen og bøjningen. Gør det muligt at synkronisere støvsugerens og pumpens vandgennemstrømning.
Afløbsslange
- Spildevandspumpen bortskaffer de fleste af de opsugede væsker.
- Til praktisk bortskaffelse af resterende væskemængder.
Integreret filter til groft snavs til beskyttelse af turbinen
- Beskytter turbinen mod skader forårsaget af groft snavs og løsdele.
Tilbehør af høj kvalitet
- Oliebestandig sugeslange.
- Adv. gulvmundstykke.
- Kontinuerligt justerbart skubbehåndtag.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar)
|273
|Beholdervolumen (l)
|50
|Motorydelse (W)
|1200
|Drænpumpe, nominel effekt (W)
|1100
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|67
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|28
|Vægt inkl. emballage (kg)
|32,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: Oliebestandig
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Groft snavsfilter
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Afløbsslange
- Indbygget dispenserpumpe
- Sikkerhedsklasse: I
Anvendelsesområder
- Byggepladser
- Industri