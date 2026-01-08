NT 27/1 er en kompakt, særdeles manøvredygtig og brugervenlig tør-/vådsuger til alle professionelle rengøringsopgaver. Den kraftfulde ventilator sikrer en enorm sugeevne. Maskinen er udstyret med et patronfilter. For at undgå overfyldning standser et mekanisk flydersystem sugningen, så snart beholderen er fyldt til et max. niveau. Det praktiske clipsystem sikrer hurtigt og nemt skift af tilbehør. Fem letløbende drejehjul giver god manøvredygtighed og stor stabilitet. På toppen af kølerhjelmen er anbragt en næsten flad skuffelignende aflægningsbakke. Hele kabinettet er lavet af stødsikker plast. NT 27/1 Me er også udstyret med tilbehørsholdere og en krog til opbevaring af ledningen. Det ergonomiske håndtag gør det nemt og bekvemt at transportere maskinen med alle dens tilbehørsdele. NT 27/1 Me Advanced er udstyret med en stødfanger hele vejen rundt, som beskytter både maskiner og vægge,udstyr og møbler mod beskadigelse.