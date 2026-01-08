Våd- og tørstøvsuger NT 27/1
Entry Level Våd/tør Støvsuger. Den lette og effektive NT 27/1 våd/tør støvsuger repræsenterer indgangsmodellen til Kärchers professionelle produktsortiment inden for våd/tør støvsugere. Støvsugeren er kompakt og matcher perfekt behovet i den mindre butik, da den er super let at opbevare.
NT 27/1 er en kompakt, særdeles manøvredygtig og brugervenlig tør-/vådsuger til alle professionelle rengøringsopgaver. Den kraftfulde ventilator sikrer en enorm sugeevne. Maskinen er udstyret med et patronfilter. For at undgå overfyldning standser et mekanisk flydersystem sugningen, så snart beholderen er fyldt til et max. niveau. Det praktiske clipsystem sikrer hurtigt og nemt skift af tilbehør. Fem letløbende drejehjul giver god manøvredygtighed og stor stabilitet. På toppen af kølerhjelmen er anbragt en næsten flad skuffelignende aflægningsbakke. Hele kabinettet er lavet af stødsikker plast. NT 27/1 Me er også udstyret med tilbehørsholdere og en krog til opbevaring af ledningen. Det ergonomiske håndtag gør det nemt og bekvemt at transportere maskinen med alle dens tilbehørsdele. NT 27/1 Me Advanced er udstyret med en stødfanger hele vejen rundt, som beskytter både maskiner og vægge,udstyr og møbler mod beskadigelse.
Funktioner og fordele
Fugtresistent PES-patronfilterNemt skift mellem våd- og tørstøvsugerfunktion. PES-patronfilteret behøver ikke at tørres før brug. Bæredygtighed: PES-patronfilteret kan vaskes.
Robuste metalklinkerDe ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.
Robust stødfangerBeskyttelse mod slag hele vejen rundt sikrer ikke kun selve maskinen, men også vægge, maskiner og møbler mod skader.
Integreret tilbehørsholder
- Det indbyggede opbevaringsrum sikrer, at alt tilbehør opbevares på en måde, så det ikke kan gå tabt, men altid er lige ved hånden.
Float system
- Sugeeffekt forbliver på et konstant højt niveau.
- Flydesystemet afbryder sugegennemstrømningen, når maksimumkapaciteten er nået.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|72
|Støvsugning (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholdervolumen (l)
|27
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|71
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
Udstyr
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.