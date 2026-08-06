NT 27/1 Advanced er en kompakt, manøvredygtig og brugervenlig våd- og tørstøvsuger til alle former for anvendelsesområder inden for erhverv. Den kraftige blæser giver en enorm sugekraft. Enheden er udstyret med et stort patronfilter. Et mekanisk flydersystem afbryder opsugningen, når beholderen er fyldt for at undgå overfyldning. Det praktiske clipsystem gør det nemt og hurtigt at skifte tilbehør. Fem letrullende drejehjul sikrer fremragende manøvredygtighed og fuldstændig stabilitet. Toppen af blæserlåget har en jævn overflade, som du kan stille diverse ting på. Hele kabinettet er fremstillet i slagfast plastic. Maskinen har også holdere til tilbehør og en krog, som gør det nemt at holde styr på ledningen. Det ergonomisk udformede bærehåndtag gør det nemt og praktisk at transportere enheden med alt tilbehør. NT 27/1 Advanced har en kofanger hele vejen rundt, som både beskytter maskinen og vægge, udstyr og møbler mod skader.