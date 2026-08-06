Våd- og tørstøvsuger NT 27/1 Advanced
NT 27/1 Advanced er en kraftfuld våd- og tørstøvsuger med plastbeholder og et stort patronfilter til professionel brug. Den er utroligt kompakt og leveres med praktisk tilbehør som standard.
NT 27/1 Advanced er en kompakt, manøvredygtig og brugervenlig våd- og tørstøvsuger til alle former for anvendelsesområder inden for erhverv. Den kraftige blæser giver en enorm sugekraft. Enheden er udstyret med et stort patronfilter. Et mekanisk flydersystem afbryder opsugningen, når beholderen er fyldt for at undgå overfyldning. Det praktiske clipsystem gør det nemt og hurtigt at skifte tilbehør. Fem letrullende drejehjul sikrer fremragende manøvredygtighed og fuldstændig stabilitet. Toppen af blæserlåget har en jævn overflade, som du kan stille diverse ting på. Hele kabinettet er fremstillet i slagfast plastic. Maskinen har også holdere til tilbehør og en krog, som gør det nemt at holde styr på ledningen. Det ergonomisk udformede bærehåndtag gør det nemt og praktisk at transportere enheden med alt tilbehør. NT 27/1 Advanced har en kofanger hele vejen rundt, som både beskytter maskinen og vægge, udstyr og møbler mod skader.
Funktioner og fordele
Integreret tilbehørsholderPraktisk opbevaring af ledningen bag på maskinen Sugeslangerne og tilbehøret bæres praktisk og sikkert på maskinen, hvilket betyder, at de altid er lige ved hånden.
Fugtresistent PES-patronfilterNemt skift mellem våd- og tørstøvsugerfunktion. PES-patronfilteret behøver ikke at tørres før brug. Bæredygtighed: PES-patronfilteret kan vaskes.
Robuste metalklinkerDe ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.
Robust stødfanger
- Stødfangeren beskytter støvsuger og udstyr hele vejen rundt.
Float system
- Sugeeffekt forbliver på et konstant højt niveau.
- Flydesystemet afbryder sugegennemstrømningen, når maksimumkapaciteten er nået.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|67
|Støvsugning (mbar/kPa)
|200 / 20
|Beholdervolumen (l)
|27
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|72
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
Udstyr
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.