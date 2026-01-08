Våd- og tørstøvsuger NT 48/1
Professionel, robust og kraftig våd/tør støvsuger med 48 l beholder. Ergonomisk, kompakt og funktionel. Velegnet til rengøringsselskaber, bilbranchen, varehandel m.m.
NT 48/1 er en robust og fleksibel våd/tør støvsuger. Maskinen er udstyret med integreret ledningskrog og oppbevaringsplads til sugeslange, gulvmundstykker og værktøj. Et stort patronfilter med stor filteroverflade (0,8 m²) giver kontinuerlig sugekraft.
Funktioner og fordele
Tømning af beholderDen let tilgængelige aftapningsslange gør det nemt at bortskaffe opsugede væsker.
TilbehørsrumTilbehør kan sættes fast på beholderen bagpå maskinen.
Robuste metalklinkerDe ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.
Kabelkrog
- Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|72
|Støvsugning (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholdervolumen (l)
|48
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|71
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|14,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
- Afløbsslange
Udstyr
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse