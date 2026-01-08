Våd- og tørstøvsuger NT 48/1

Professionel, robust og kraftig våd/tør støvsuger med 48 l beholder. Ergonomisk, kompakt og funktionel. Velegnet til rengøringsselskaber, bilbranchen, varehandel m.m.

NT 48/1 er en robust og fleksibel våd/tør støvsuger. Maskinen er udstyret med integreret ledningskrog og oppbevaringsplads til sugeslange, gulvmundstykker og værktøj. Et stort patronfilter med stor filteroverflade (0,8 m²) giver kontinuerlig sugekraft.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 48/1: Tømning af beholder
Tømning af beholder
Den let tilgængelige aftapningsslange gør det nemt at bortskaffe opsugede væsker.
Våd- og tørstøvsuger NT 48/1: Tilbehørsrum
Tilbehørsrum
Tilbehør kan sættes fast på beholderen bagpå maskinen.
Våd- og tørstøvsuger NT 48/1: Robuste metalklinker
Robuste metalklinker
De ekstremt robuste klinker låser mere pålideligt.
Kabelkrog
  • Strømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 72
Støvsugning (mbar/kPa) 249 / 24,9
Beholdervolumen (l) 48
Beholdermateriale Plastik
Motorydelse (W) max. 1380
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 7,5
Lydniveau (dB(A)) 71
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 10,2
Vægt inkl. emballage (kg) 14,6
Mål (L x B x H) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2.5 m
  • Bøjning: Plastik
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 550 mm
  • Materiale til sugerør: Rustfri stål
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Papir
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Patronfilter: PES
  • Afløbsslange

Udstyr

  • Kofanger
  • Sikkerhedsklasse: II
  • Hjul med bremse
Våd- og tørstøvsuger NT 48/1
