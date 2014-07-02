Kärchers Tact² er den nye topprofessionelle tør- og vådsuger. Med denne udvidelse af Tact-sortimentet har vi opnået det automatiske filterrensningssystems hidtil bedste produktivitet. Med sine to motorer kan Tact² præstere en konstant høj sugeevne, og med den forlængede filterlevetid kan du glemme alt om filterskift. Kärcher NT-støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke bare er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men som også klarer snavs, murbrokker og vand. De forskellige muligheder med dette støvsugersortiment betyder, at du altid kan finde den perfekte løsning, uanset rengøringsopgave og overalt, hvor der er brug for en konstant høj sugeevne - på byggepladser, i fødevarebranchen, i bilindustrien eller i industrien generelt.