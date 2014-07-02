Våd- og tørstøvsuger NT 65/2 Tact²
Kärcher Tact² systemer er populære som ekspert- og allroundsystemer takket være deres store mobilitet og glimrende ydeevne, deres solide konstruktion og de mange praktiske finesser. NT 65/2 Tact² leveres som standard med komplet antistatisk udstyrspakke. Systemet klarer endog store mængder meget fint støv.
Kärchers Tact² er den nye topprofessionelle tør- og vådsuger. Med denne udvidelse af Tact-sortimentet har vi opnået det automatiske filterrensningssystems hidtil bedste produktivitet. Med sine to motorer kan Tact² præstere en konstant høj sugeevne, og med den forlængede filterlevetid kan du glemme alt om filterskift. Kärcher NT-støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke bare er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men som også klarer snavs, murbrokker og vand. De forskellige muligheder med dette støvsugersortiment betyder, at du altid kan finde den perfekte løsning, uanset rengøringsopgave og overalt, hvor der er brug for en konstant høj sugeevne - på byggepladser, i fødevarebranchen, i bilindustrien eller i industrien generelt.
Funktioner og fordele
Let at transportereJusterbart skubbehåndtag og store hjul letter transporten, selv på ujævne overflader.
Intelligent opbevaring af tilbehørGulvmundstykket kan f.eks. hurtigt fastgøres en hvilken som helst vej rundt.
Automatisk filterrensningssystem Tact²Det delte foldede fladfilter kan rengøres med luft og afmonteres fra den rene side. Filteret tilstoppes ikke af fint støv. Der opretholdes en konstant høj luftgennemstrømning. Mere end 1000 kg fint støv i kategori A kan støvsuges op uden at skulle skifte filter.
Sikker og lige ved hånden
- Værktøj kan opbevares i det praktiske indbyggede opbevaringsrum, inklusive små komponenter og flasker.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|65
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|24,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse