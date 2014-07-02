Våd- og tørstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc

Kärchers Tact²-systemer er populære både som specilistsystemer og som allround-systemer takket være deres store mobililtet og fremragende dyelse, deres robuste konstruktion og de mange praktiske egenskaber.Modellerne med vippechassis er især egnede i industrien, hvor der er behov for at fjerne væsker, snavs og murbrokker.

Kärcher præsenterer Tact² – vores nye topprofessionelle våd- og tørsuger. Denne udvidelse af det populære Tact-system opnår den største produktivitet nogen sinde med sit automatiske filterrensesystem. Med sine to motorer leverer Tact² en konstant høj sugeevne, og med den længere filterlevetid kan du praktisk talt glemme alt om at skulle skifte filter. Kärcher NT støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke blot er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men som også kan klare snavs, murbrokker og vand. De forskellige modeller i dette støvsugersortiment betyder perfekt rengøring, hvad end de anvendes til, og uanset om der er brug for konstant høj sugeevne - det være sig på byggepladser, i fødevareindustrien, i automationindustrien eller industrien generelt.

Funktioner og fordele
Vippechassis med containerlås
Beholderen er altid sikkert fastgjort på chassiet.
Alt lige ved hånden
Beholderen kan nemt bæres og tømmes af to personer.
Sugeslanger og gulvmundstykker kan opbevares i enhver retning i tilbehørsrummet.
Nem adgang fra alle sider. Stort opbevaringsrum til en 4 m slange og gummielledningen (10 m).
Udløbsslange til tømning af væsker
  • Dækslet er forsvarligt lukket, indtil indholdet er tømt ud.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 2 x 74
Støvsugning (mbar/kPa) 254 / 25,4
Beholdervolumen (l) 65
Beholdermateriale Plastik
Motorydelse (W) max. 2760
Standardbredde ( ) ID 40
Ledningslængde (m) 10
Lydniveau (dB(A)) 73
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 27,5
Vægt inkl. emballage (kg) 35,4
Mål (L x B x H) (mm) 685 x 560 x 905

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 4 m
  • Type sugeslange: elektrisk ledende
  • Bøjning: elektrisk ledende
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 550 mm
  • Materiale til sugerør: Rustfri stål
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Papir
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
  • Fugemundstykke
  • Afløbsslange (oliebestandig)
  • Fladfilter: PES med PTFE belægning.
  • Vipbart chassis
  • Skubbehåndtag

Udstyr

  • Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
  • Forberedt til antistatisk tilbehør
  • Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
  • Kofanger
  • Sikkerhedsklasse: I
  • Hjul med bremse
Våd- og tørstøvsuger NT 65/2 Tact² Tc
