Kärcher præsenterer Tact² – vores nye topprofessionelle våd- og tørsuger. Denne udvidelse af det populære Tact-sortimentet opnår den største produktivitet nogen sinde med sit automatiske filterrensesystem. Med sine to motorer leverer Tact² en konstant høj sugeevne, og med den længere filterlevetid kan du praktisk talt glemme alt om at skulle skifte filter. Kärcher NT støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke blot er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men som også kan klare snavs, murbrokker og vand. De forskellige modeller i dette støvsugersortiment betyder perfekt rengøring, hvad end de anvendes til, og uanset om der er brug for konstant høj sugeevne - det være sig på byggepladser, i fødevareindustrien, i automationindustrien eller industrien generelt.