Våd- og tørstøvsuger NT 75/2 Tact² Me
Kärchers Tact²-systemer er populære både som specilistsystemer og som allround-systemer takket være deres store mobililtet og fremragende ydelse, deres robuste konstruktion og de mange praktiske egenskaber. NT 75/2 Tact² Me er som standard udstyret med antistatisk kabinet. Systemet klarer selv store mængder af fint støv.
Kärcher præsenterer Tact² – vores nye topprofessionelle våd- og tørsuger. Denne udvidelse af det populære Tact-sortimentet opnår den største produktivitet nogen sinde med sit automatiske filterrensesystem. Med sine to motorer leverer Tact² en konstant høj sugeevne, og med den længere filterlevetid kan du praktisk talt glemme alt om at skulle skifte filter. Kärcher NT støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke blot er fremragende til at fjerne store mængder fint støv, men som også kan klare snavs, murbrokker og vand. De forskellige modeller i dette støvsugersortiment betyder perfekt rengøring, hvad end de anvendes til, og uanset om der er brug for konstant høj sugeevne - det være sig på byggepladser, i fødevareindustrien, i automationindustrien eller industrien generelt.
Funktioner og fordele
Let at transportereJusterbart skubbehåndtag og store hjul letter transporten, selv på ujævne overflader.
Intelligent opbevaring af tilbehørGulvmundstykket kan f.eks. hurtigt fastgøres en hvilken som helst vej rundt.
Automatisk filterrensningssystem Tact²Det delte foldede fladfilter kan rengøres med luft og afmonteres fra den rene side. Filteret tilstoppes ikke af fint støv. Der opretholdes en konstant høj luftgennemstrømning.
Sikker og lige ved hånden
- Værktøj kan opbevares i det praktiske indbyggede opbevaringsrum, inklusive små komponenter og flasker.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|27,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35
|Mål (L x B x H) (mm)
|630 x 545 x 920
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse