FC 5 Dæksel Gul
Opsamler skidt bedre end før: det optimerede dæksel til FC 5. Ideel til alle gule FC 5 maskiner, som ikke har det monteret som standard.
Opsamler skidt bedre end før: det optimerede dæksel til FC 5. Ideel til alle gule FC 5 maskiner, som ikke har det monteret som standard.
Funktioner og fordele
Integreret trådløfter
- Integreret riller sikrer nemt at grove partikler samles let op.
Bredere sugekanal
- Nemt at opsamle større partikler
Nem at skifte
- Det nye cover på maskinen er hurtigt og nemt at udskifte
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 100 x 34