FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.

Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Det foldede fladfilter af papir - støvkategori M - er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Funktioner og fordele
Lavet af cellulosefibermateriale
Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 1
Støvklasse L / M
Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 140 x 57 x 240
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til støvsugning af tørt støv og grov snavs (grøn farvekodning)
  • Certificeret til støvklasser M og L