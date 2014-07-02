FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.
Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Det foldede fladfilter af papir - støvkategori M - er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Funktioner og fordele
Lavet af cellulosefibermateriale
Specifikationer
Teknisk data
|Mængde (Stk.)
|1
|Støvklasse
|L / M
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|140 x 57 x 240
Videoer
Anvendelsesområder
- Til støvsugning af tørt støv og grov snavs (grøn farvekodning)
- Certificeret til støvklasser M og L