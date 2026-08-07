Fleece filterposer, sæt med 5 stk.

Fleece filterpose med praktisk låsesystem til hygiejnisk fjernelse uden at komme i kontakt med snavs. Velegnet til Kärcher VC 2 støvsugeren.

Fleece filterpose, velegnet til VC 2 støvsugeren. Leveres med et praktisk låsesystem til hygiejnisk at fjerne posen uden at komme i kontakt med snavs.

Funktioner og fordele
Filterpose i fleece med praktisk låsesystem
  • Til hygiejnisk fjernelse uden at komme i kontakt med snavs.
Høj kapacitet.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 5
Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Støvsugning af tørt snavs.