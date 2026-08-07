Fleece filterposer, sæt med 5 stk.
Fleece filterpose med praktisk låsesystem til hygiejnisk fjernelse uden at komme i kontakt med snavs. Velegnet til Kärcher VC 2 støvsugeren.
Fleece filterpose, velegnet til VC 2 støvsugeren. Leveres med et praktisk låsesystem til hygiejnisk at fjerne posen uden at komme i kontakt med snavs.
Funktioner og fordele
Filterpose i fleece med praktisk låsesystem
- Til hygiejnisk fjernelse uden at komme i kontakt med snavs.
Høj kapacitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|5
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 160 x 33
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.