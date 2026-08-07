Forlængerslange til SC 1
Forlængerslange til Kärcher SC 1 damprenser. Anvendes på steder, hvor det kan være svært at komme til med den holdholdte damprenser.
Forlængerslange til Kärcher SC 1 damprenser. Anvendes på steder, hvor det kan være svært at komme til med den holdholdte damprenser.
Funktioner og fordele
Passer sammen med andet tilbehør
- Tilslut tilbehør til forlængerslangen efter behov – f.eks. håndmundstykke, rundbørste eller effektdyse.
Fleksibel forlængerslange letter rengøringen
- Nem rengøring på svært tilgængelige steder
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 51 x 220
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Renser afløb.
- Håndvask / vask
- Armaturer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Badeværelse.
Forlængerslange til SC 1 reservedele
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