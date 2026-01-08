HK 12 højtryksslange sæt
Opgraderingssæt med 12 m højtryksslange, højtrykspistol og Quick Connect adapter til K 2 - K 7 højtryksrensere. Til Kärcher højtryksrensere fremstillet mellem 1992 og 2017 uden slangeoprul.
Dette tilbehørssæt indeholder også, udover en 12 meter højtryksslange, en ergonomisk højtrykspistol og en Quick Connect adapter til K 2 til K 7. Opgraderingssættet er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere fremstillet mellem 1992 og 2017 ( undtagen maskiner med slangeoprul).
Funktioner og fordele
Adapter
- Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Højtryksslange
- Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
- Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|12
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 250 x 250