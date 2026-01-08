HK 12 højtryksslange sæt

Opgraderingssæt med 12 m højtryksslange, højtrykspistol og Quick Connect adapter til K 2 - K 7 højtryksrensere. Til Kärcher højtryksrensere fremstillet mellem 1992 og 2017 uden slangeoprul.

Dette tilbehørssæt indeholder også, udover en 12 meter højtryksslange, en ergonomisk højtrykspistol og en Quick Connect adapter til K 2 til K 7. Opgraderingssættet er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere fremstillet mellem 1992 og 2017 ( undtagen maskiner med slangeoprul).

Funktioner og fordele
Adapter
  • Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Højtryksslange
  • Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
  • Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (bar) 180
Længde (m) 12
Farve sort
Vægt (kg) 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1,8
Mål (L x B x H) (mm) 551 x 250 x 250
Kompatible maskiner
Tilbehør