HK 7,5 højtryksslangesæt

Opgraderingssæt med 7,5 m højtryksslange, højtrykspistol og Quick-Connect adapter til Kärcher K 2 - K 7. Til alle Kärcher-højtryksrensere uden slangeoprul fremstillet mellem 1992 og 2017.

Tilbehørsættet indeholder en 7,5 meter højtryksslange, en ergonomisk højtrykspistol og en adaptor til montering af den praktiske Quick-Connect tilslutning til K 2 - K 7. Passer til alle Kärcher højtryksrensere uden slangerulle fremstillet mellem 1992 og 2017.

Funktioner og fordele
Adapter
  • Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Højtryksslange
  • Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
  • Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (bar) 180
Længde (m) 7,5
Farve sort
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,4
Mål (L x B x H) (mm) 551 x 250 x 60
Kompatible maskiner
Tilbehør