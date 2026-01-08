HK 7,5 højtryksslangesæt
Opgraderingssæt med 7,5 m højtryksslange, højtrykspistol og Quick-Connect adapter til Kärcher K 2 - K 7. Til alle Kärcher-højtryksrensere uden slangeoprul fremstillet mellem 1992 og 2017.
Tilbehørsættet indeholder en 7,5 meter højtryksslange, en ergonomisk højtrykspistol og en adaptor til montering af den praktiske Quick-Connect tilslutning til K 2 - K 7. Passer til alle Kärcher højtryksrensere uden slangerulle fremstillet mellem 1992 og 2017.
Funktioner og fordele
Adapter
- Enkel adskillelse af trykslangen fra højtrykspistolen og maskinen.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Højtryksslange
- Med Quick Connect-adaptere til hurtig montering.
Højtrykspistol
- Til ergonomisk arbejde.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|7,5
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 250 x 60