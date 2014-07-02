Højtryksrensere
Sprøjtepistoler
Spraylanser
Kärcher power-dyse
Højtryksslanger
- Standard
- Standard med forskruninger i begge ender
- Longlife 400
- Longlife 400 med forskruninger i begge ender
- Udviklet til fødevarebranchen
- Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender
- Udviklet til fødevarebranchen - Longlife
- Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender
- Specialslanger
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Rengøring af gulve og hårde overflader
- FR Classic overfladerenser
- FRV 30 - Rengøring af hårde overflader
- FR 30 - Rengøring af hårde overflader
- FR 30 Me overfladerenser
- FR 50 - Rengøring af hårde overflader
- Maskinspecifikt dysesæt til FR
- Maskinspecifikt dysesæt til FRV
- Maskinspecifikt dysesæt til FR Classic
- Adapter til Home & Garden-højtryksrensere
- FRV Me overfladerenser
- Overfladerenser FR 50 Me