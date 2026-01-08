Interchangeable attachment home & garden for WB 130

Til grundig rengøring af modstandsdygtige overflader i hjemmet: Det udskiftelige Home & Garden-tilbehør til den roterende vaskebørste WB 130.

Fjerner selv genstridigt snavs på et øjeblik: De sorte børster på det udskiftelige Home & Garden-tilbehør beregnet til den roterende vaskebørste WB 130 er hårdere end de gennemsigtige børste på det udskiftelige Universal-tilbehør. Ideelt til rengøring af modstandsdygtige overflader som sten, metal eller plastik.

Funktioner og fordele
Grove, sorte børster
  • Nem fjernelse af genstridigt snavs.
Til overflader i hjemmet
  • Ideel til rengøring af sarte overflader som f.eks. maling, glas og plastik.
Valgfrit tilbehør
  • Større alsidighed for WB 130 roterende vaskebørste.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 113 x 113 x 46
Anvendelsesområder
  • Garageporte
  • Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
  • Persienner/rulleskodder.