Fjerner selv genstridigt snavs på et øjeblik: De sorte børster på det udskiftelige Home & Garden-tilbehør beregnet til den roterende vaskebørste WB 130 er hårdere end de gennemsigtige børste på det udskiftelige Universal-tilbehør. Ideelt til rengøring af modstandsdygtige overflader som sten, metal eller plastik.