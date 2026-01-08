WB 130 rotating wash brush car & bike
Nænsom rengøring af biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt og flytbart mikrofiber Car & Bike-tilbehør. Kan maskinvaskes ved 60 °C.
Kärchers roterende vaskebørste WB 130 Car & Bike er særlig egnet til rengøring af biler og motorcykler takket være dens bløde mikrofiber. Den yder et imponerende rengøringsresultat med dens gennemsigtige cover. Den kraftfulde rotation sikrer effektiv og grundig rengøring. Det innovative og udskiftelige tilbehør Car & Bike kan skiftes hurtigt, nemt og uden at komme i kontakt med snavs takket være frigivelseshåndtaget. Den smarte krog og løkke-hægte sørger for, at klude-delen af det todelte tilbehør kan fjernes efter brug og vaskes i maskinen ved 60 °C. Den roterende vaskebørste kan bruges til alle Kärchers højtryksrensere i K 2-K 7-klassen. Ved behov kan der bruges rengøringsmiddel, som påføres med den børste, der er tilsluttet højtryksrenseren. De to udskiftelige typer tilbehør, Universal og Home & Garden, der kan tilkøbes separat til den roterende vaskebørste WB 130, egner sig til alle glatte overflader og er særlig velegnet til modstandsdygtige overflader.
Funktioner og fordele
Roterende børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring
Ændring af vedhæftet fil via udløsergreb
- Hurtigere og nemmere skift af ekstraudstyr ændres uden kontakt med snavs.
- Dine hænder forbliver rene.
- Vælg det rigtige tilbehør til forskellige rengøringssituationer.
Innovativt mikrofibertilbehør med krog-og-løkke-fæstning, flyt- og vaskbar
- Kan vaskes i vaskemaskinen op til 60° C.
- Tilbehøret er hurtigt klar til brug igen uden en stor indsats.
Særligt nænsom rengøring
- Ideel til rengøring af sarte overflader som f.eks. maling.
Brug af rengøringsmiddel med en børste tilsluttet højtryksrenseren
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Gennemsigtigt kabinet
- Rengøringsoplevelse takket være synlig teknologi.
Integreret børstebane
- Reducerer sprayvand og beskytter både brugeren og omgivelserne.
Kompatibel med adapter til haveslange
- Tilslutning til haveslange - kan bruges uden højtryksrenser.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 156 x 137
Hvis du har spørgsmål angående vores tidligere model, WB 120, kan du kontakte en af vores servicepartnere eller forhandlere.
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.