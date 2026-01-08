Kärchers roterende vaskebørste WB 130 Car & Bike er særlig egnet til rengøring af biler og motorcykler takket være dens bløde mikrofiber. Den yder et imponerende rengøringsresultat med dens gennemsigtige cover. Den kraftfulde rotation sikrer effektiv og grundig rengøring. Det innovative og udskiftelige tilbehør Car & Bike kan skiftes hurtigt, nemt og uden at komme i kontakt med snavs takket være frigivelseshåndtaget. Den smarte krog og løkke-hægte sørger for, at klude-delen af det todelte tilbehør kan fjernes efter brug og vaskes i maskinen ved 60 °C. Den roterende vaskebørste kan bruges til alle Kärchers højtryksrensere i K 2-K 7-klassen. Ved behov kan der bruges rengøringsmiddel, som påføres med den børste, der er tilsluttet højtryksrenseren. De to udskiftelige typer tilbehør, Universal og Home & Garden, der kan tilkøbes separat til den roterende vaskebørste WB 130, egner sig til alle glatte overflader og er særlig velegnet til modstandsdygtige overflader.