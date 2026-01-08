WB 130 rotating wash brush
Altid i bevægelse: Den roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør rengør glatte overflader såsom maling, glas eller plastik. Hurtig udskiftning af tilbehør takket være det integrerede håndtag.
Når den kombineres med det udskiftelige Universal-tilbehør, er Kärchers roterende vaskebørste WB 130 særlig velegnet til overflader som maling, glas eller plastik. Den kraftfulde rotation sikrer effektiv og grundig rengøring. Vaskebørsten har et håndtag, der gør det nemt og hurtigt at skifte tilbehør uden at komme i kontakt med snavs, og den kommer med et gennemsigtigt cover og yder en imponerende rengøringsoplevelse. Ved behov kan rengøringsmiddel også bruges og påføres med den børste, der er tilsluttet højtryksrenseren. Vaskebørsten kan bruges sammen med alle Kärchers højtryksrensere i K 2-K 7-serierne. De to udskiftelige typer tilbehør, Car & Bike og Home & Garden, der kan tilkøbes separat, er særligt udviklet til sarte eller modstandsdygtige overflader.
Funktioner og fordele
Roterende børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring
- Nem og bekvem rengøring.
Ændring af vedhæftet fil via udløsergreb
- Hurtigere og nemmere skift af ekstraudstyr ændres uden kontakt med snavs.
- Sørg for altid at holde hænderne rene.
- Vælg det rigtige tilbehør til forskellige rengøringssituationer.
Brug af rengøringsmiddel med en børste tilsluttet højtryksrenseren
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Gennemsigtigt kabinet
- Rengøringsoplevelse takket være synlig teknologi.
Integreret børstebane
- Reducerer sprayvand og beskytter både brugeren og omgivelserne.
Kompatibel med adapter til haveslange
- Tilslutning til haveslange - kan bruges uden højtryksrenser.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|305 x 156 x 137
Hvis du har spørgsmål angående vores tidligere model, WB 120, kan du kontakte en af vores servicepartnere eller forhandlere.
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Udestuer
- Garageporte
- Persienner/rulleskodder.
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
- Balkon beklædninger
- Vindueskarme
Tilbehør
WB 130 rotating wash brush reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.