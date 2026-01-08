Interchangeable attachment universal for WB 130
Ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plastik: Det udskiftelige universaltilbehør til den roterende vaskebørste WB 130.
De gennemsigtige børster på vaskebørste-tilbehøret kan bruges overalt til en meget lang række rengøringsopgaver. Det udskiftelige Universal-tilbehør til den roterende vaskebørste WB 130 egner sig perfekt til rengøring af alle glatte overflader som f.eks. maling, glas eller plastik.
Funktioner og fordele
Bløde, gennemsigtige børster
- Skånsom og effektiv rengøring
Kan anvendes overalt
- Til alle glatte overflader som f.eks. maling, glas eller plastik.
Valgfrit tilbehør
- Større alsidighed for WB 130 roterende vaskebørste.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|113 x 113 x 46
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Udestuer
- Garageporte
- Persienner/rulleskodder.
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
- Balkon beklædninger
- Vindueskarme