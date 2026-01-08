Interchangeable attachment universal for WB 130

Ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plastik: Det udskiftelige universaltilbehør til den roterende vaskebørste WB 130.

De gennemsigtige børster på vaskebørste-tilbehøret kan bruges overalt til en meget lang række rengøringsopgaver. Det udskiftelige Universal-tilbehør til den roterende vaskebørste WB 130 egner sig perfekt til rengøring af alle glatte overflader som f.eks. maling, glas eller plastik.

Funktioner og fordele
Bløde, gennemsigtige børster
  • Skånsom og effektiv rengøring
Kan anvendes overalt
  • Til alle glatte overflader som f.eks. maling, glas eller plastik.
Valgfrit tilbehør
  • Større alsidighed for WB 130 roterende vaskebørste.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 113 x 113 x 46
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Udestuer
  • Garageporte
  • Persienner/rulleskodder.
  • Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
  • Balkon beklædninger
  • Vindueskarme