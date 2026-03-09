Multi-power dyse med 5 forskellige dyser i et enkelt strålerør: Rengøringsmiddeldyse, HP bladdyse, roterende dyse, spids dyse og bred bladdyse med reduceret tryk. Den ønskede stråle kan vælges blot ved et tvist. Resultat: slut med tidskrævende udskiftning af strålerør. Multi Power dysen er velegnet til alle Kärcher K 3 – K 5 højtryksrensere til privat brug. Denne alsidige dyse kan bruges overalt omkring huset, i haven og til bilen.