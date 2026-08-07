Replacement filter Pre-Pure-Filter WPC 1

Pre-Pure filteret udgør det første og andet trin af 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.

Pre-Pure filteret er en kombination af et polypropylenfilter og et aktivt kul-filter, der pålideligt fjerner større partikler på op til > 5 µm, tungmetaller samt klor fra vandet. Pre-Pure filteret udgør det første og andet trin i 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt uden tilbehør (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Drikkevand