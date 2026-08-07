Pre-Pure filteret er en kombination af et polypropylenfilter og et aktivt kul-filter, der pålideligt fjerner større partikler på op til > 5 µm, tungmetaller samt klor fra vandet. Pre-Pure filteret udgør det første og andet trin i 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.