Replacement filter Pre-Pure-Filter WPC 1
Pre-Pure filteret udgør det første og andet trin af 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.
Pre-Pure filteret er en kombination af et polypropylenfilter og et aktivt kul-filter, der pålideligt fjerner større partikler på op til > 5 µm, tungmetaller samt klor fra vandet. Pre-Pure filteret udgør det første og andet trin i 4-trins filterkonceptet i Kärchers vandfiltreringssystem WPC 120 UF.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|71 x 71 x 272
Anvendelsesområder
- Drikkevand