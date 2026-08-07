Den innovative Kärcher skorenser renser forskellige typer sports- og fritidssko hurtigt, grundigt og uden at efterlade dryp. Det gør det nemt at rengøre løbesko, vandrestøvler eller endda modesko, f.eks. inde i huset, uden at det roder indendørs. Takket være de udskiftelige børstekroner kan både sålen og overdelen af skoene rengøres hurtigt og grundigt. De bløde børster muliggør effektiv og skånsom rengøring, selv af mere sarte materialer. Takket være den automatiske opsugning af vand under rengøringen tørrer skoene på ingen tid. Skorenseren imponerer også med en systemrengøringsfunktion, som forhindrer, at tilbehøret bliver snavset under rengøringen. Skorenseren er derfor det ideelle og pålidelige tilbehør til SE 3-18 Compact tæpprenseren til alle opgaver inden for skorensning.