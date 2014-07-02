Smalle gummilister (280 mm)
Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader – helt uden dryppende snavset vand. Velegnet til WV 2, WV 3 og WV 5 Window Vacs.
For permanent stribefrie resultater: Udskift den 280 mm brede sugelæbe hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 og WVP 10.
Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
- Til stribefrie resultater på alle glatte overflader - uden at efterlade vand.
Blød silikone liste
- Efterlader ikke striber.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 5 x 45
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kondens
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.