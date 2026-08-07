Styreskinne til kædesav CNS 36-35
Perfekt kompatibel med CNS 36-35 batterikædesaven fra Kärcher: Styreskinnen er utrolig nem at udskifte og hjælper med at levere de bedst mulige skæreresultater.
CNS 36-35 styreskinnen er det ideelle tilbehør til CNS 36-35 batterikædesaven og bringer mange fordele med sig. Sværdet er hurtigt og nemt at skifte og er designet til at være ultra-robust og langtidsholdbart. Brugt i kombination med kæden tilbyder styreskinnen maksimal sikkerhed takket være en lav tilbageslagseffekt, hvilket gør det muligt for brugerne at arbejde i fuldstændig sikkerhed og kontrol og leverer også den bedst mulige skæreydelse i en bred vifte af anvendelser. CNS 36-35 sværdet er det perfekte valg for alle, der har brug for en pålidelig og kraftfuld Kärcher motorsav til opgaver rundt om i haven.
Funktioner og fordele
Premium styreskinne.
Værktøjsfri skift af savklinge
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|415 x 54
Anvendelsesområder
- Fældning af små træer.
- Grene
- Brænde