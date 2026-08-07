CNS 36-35 styreskinnen er det ideelle tilbehør til CNS 36-35 batterikædesaven og bringer mange fordele med sig. Sværdet er hurtigt og nemt at skifte og er designet til at være ultra-robust og langtidsholdbart. Brugt i kombination med kæden tilbyder styreskinnen maksimal sikkerhed takket være en lav tilbageslagseffekt, hvilket gør det muligt for brugerne at arbejde i fuldstændig sikkerhed og kontrol og leverer også den bedst mulige skæreydelse i en bred vifte af anvendelser. CNS 36-35 sværdet er det perfekte valg for alle, der har brug for en pålidelig og kraftfuld Kärcher motorsav til opgaver rundt om i haven.