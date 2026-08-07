Styreskinne til kædesav CNS 36-35

Perfekt kompatibel med CNS 36-35 batterikædesaven fra Kärcher: Styreskinnen er utrolig nem at udskifte og hjælper med at levere de bedst mulige skæreresultater.

CNS 36-35 styreskinnen er det ideelle tilbehør til CNS 36-35 batterikædesaven og bringer mange fordele med sig. Sværdet er hurtigt og nemt at skifte og er designet til at være ultra-robust og langtidsholdbart. Brugt i kombination med kæden tilbyder styreskinnen maksimal sikkerhed takket være en lav tilbageslagseffekt, hvilket gør det muligt for brugerne at arbejde i fuldstændig sikkerhed og kontrol og leverer også den bedst mulige skæreydelse i en bred vifte af anvendelser. CNS 36-35 sværdet er det perfekte valg for alle, der har brug for en pålidelig og kraftfuld Kärcher motorsav til opgaver rundt om i haven.

Funktioner og fordele
Premium styreskinne.
Værktøjsfri skift af savklinge
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 415 x 54
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Fældning af små træer.
  • Grene
  • Brænde