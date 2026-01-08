CNS 36-35 Batteri

Høj kædehastighed og lang klinge: CNS 36-35 Batteri kædesaven kører på 36 V batteri og er perfekt til krævende træbeskæring. Batteri og lader medfølger ikke.

Selv tykke grene er intet problem for CNS 36-35 Batteri kædesaven, takket være den enestående hastighed og den optimale skærebredde. Kædespændesystemet, som ikke kræver værktøj, og den automatiske kædesmøring gør den ekstremt brugervenlig - både for professionelle og begyndere. Kædesavbremsen og 2-trins-sikkerhedslåsen sørger for konstant sikkerhed under anvendelsen. Følgende dele er inkluderet: Batteridrevet kædesav, bøjle, kæde, skærm og en flaske olie. Kædesaven bruger 36 V batterier, der passer til alle Kärchers 36 V haveredskaber. Batteri og oplader skal købes separat.

Funktioner og fordele
CNS 36-35 Batteri: Fastspænding helt uden brug af værktøj
Fastspænding helt uden brug af værktøj
Kæden spændes nemt med en drejeknap.
CNS 36-35 Batteri: Automatisk smøring af kæden
Automatisk smøring af kæden
Til nem vedligeholdelse af batteridrevet kædesav
CNS 36-35 Batteri: Tilbageslagsbeskyttelse
Tilbageslagsbeskyttelse
Kæden stopper omgående - det giver maksimal sikkerhed i tilfælde af tilbagestødseffekt.
Kofanger med pigge
  • Sikker føring og præcise skæring, fordi kædesaven hæfter til det materiale, der skal skæres.
Optimal hastighed
  • Højhastighedskæde 21 m/sek. - så klares skærearbejdet hurtigt.
Forskellige anvendelser
  • 35 cm lang savklinge - perfekt til alle gængse anvendelser
Sikkerhedsoplåsning
  • Forhindrer utilsigtet start af kædesaven.
Gennemsigtig olietank
  • Brugeren kan tjekke oliestanden gennem det gennemsigtige glas.
Motor uden børste.
  • Sikrer længere batteritid og længere levetid.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Styreskinne (cm) 35
Kædehastighed (m/s) 21
Kædedeling 3/8" LP
Kædemåler 1,1 mm / 0,043"
Antal led 52
Olietankvolumen (ml) 190
Garanteret lydniveau (dB(A)) 104
Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 3,6
Vibrationsværdier for bagerste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 4,9
Fremdrift Motor uden børste.
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 36
Ydelse pr. opladning* (Skæring) max. 200 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 50 (5 Ah)
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 4,3
Vægt inkl. emballage (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø grene: 10 cm

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Styreskinne
  • Kæde
  • Oliebeholder

Udstyr

  • Kædebeskyttelse
  • Fastspænding helt uden brug af værktøj
  • Automatisk smøring af kæden
  • Kædebremse
  • Oliestandsindikator
CNS 36-35 Batteri
Anvendelsesområder
  • Grene
  • Brænde
  • Fældning af små træer.
