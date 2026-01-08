CNS 36-35 Batteri
Høj kædehastighed og lang klinge: CNS 36-35 Batteri kædesaven kører på 36 V batteri og er perfekt til krævende træbeskæring. Batteri og lader medfølger ikke.
Selv tykke grene er intet problem for CNS 36-35 Batteri kædesaven, takket være den enestående hastighed og den optimale skærebredde. Kædespændesystemet, som ikke kræver værktøj, og den automatiske kædesmøring gør den ekstremt brugervenlig - både for professionelle og begyndere. Kædesavbremsen og 2-trins-sikkerhedslåsen sørger for konstant sikkerhed under anvendelsen. Følgende dele er inkluderet: Batteridrevet kædesav, bøjle, kæde, skærm og en flaske olie. Kædesaven bruger 36 V batterier, der passer til alle Kärchers 36 V haveredskaber. Batteri og oplader skal købes separat.
Funktioner og fordele
Fastspænding helt uden brug af værktøjKæden spændes nemt med en drejeknap.
Automatisk smøring af kædenTil nem vedligeholdelse af batteridrevet kædesav
TilbageslagsbeskyttelseKæden stopper omgående - det giver maksimal sikkerhed i tilfælde af tilbagestødseffekt.
Kofanger med pigge
- Sikker føring og præcise skæring, fordi kædesaven hæfter til det materiale, der skal skæres.
Optimal hastighed
- Højhastighedskæde 21 m/sek. - så klares skærearbejdet hurtigt.
Forskellige anvendelser
- 35 cm lang savklinge - perfekt til alle gængse anvendelser
Sikkerhedsoplåsning
- Forhindrer utilsigtet start af kædesaven.
Gennemsigtig olietank
- Brugeren kan tjekke oliestanden gennem det gennemsigtige glas.
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Styreskinne (cm)
|35
|Kædehastighed (m/s)
|21
|Kædedeling
|3/8" LP
|Kædemåler
|1,1 mm / 0,043"
|Antal led
|52
|Olietankvolumen (ml)
|190
|Garanteret lydniveau (dB(A))
|104
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3,6
|Vibrationsværdier for bagerste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|4,9
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Ydelse pr. opladning* (Skæring)
|max. 200 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 50 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø grene: 10 cm
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Styreskinne
- Kæde
- Oliebeholder
Udstyr
- Kædebeskyttelse
- Fastspænding helt uden brug af værktøj
- Automatisk smøring af kæden
- Kædebremse
- Oliestandsindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Grene
- Brænde
- Fældning af små træer.