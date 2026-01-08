Selv tykke grene er intet problem for CNS 36-35 Batteri kædesaven, takket være den enestående hastighed og den optimale skærebredde. Kædespændesystemet, som ikke kræver værktøj, og den automatiske kædesmøring gør den ekstremt brugervenlig - både for professionelle og begyndere. Kædesavbremsen og 2-trins-sikkerhedslåsen sørger for konstant sikkerhed under anvendelsen. Følgende dele er inkluderet: Batteridrevet kædesav, bøjle, kæde, skærm og en flaske olie. Kædesaven bruger 36 V batterier, der passer til alle Kärchers 36 V haveredskaber. Batteri og oplader skal købes separat.