Suction station RCV 5
Endnu mere selvstændighed ved rengøring: med den smarte selvtømmende station, er støvbeholderen af RCV 5 tømt automatisk i regelmæssige intervaller.
Med den smarte selvtømmende station, bliver RCV endnu mere selvstændig fordi støvbeholderen tømmes automatisk. På denne måde bliver brugeren sparet for at skulle lave dette kedsommelige og ofte beskidte arbejde. Støv og snavs bliver automatisk suget ind i fleece filterposen af høj kvalitet lige så snart RCV 5 når til ladestationen og den selvtømmende station - enten efter en færdig opgave eller genopladningen indimellem. Snavset er pålideligt fanget. Det kunne ikke blive nemmere. Takket være opladerfunktionen på den selvtømmende station, bliver robottens batteri også opladt på samme tid.
Funktioner og fordele
Automatisk støvtømning.
- Regelmæssig automatisk tømning af RCV 5 støvbeholder sørger for at robotstøvsugeren kan gøre rent selvstændigt i meget længere tid.
- Uden behov for at tømme RCV 5 støvbeholderen selv, behøver brugeren ikke at komme i kontakt med støv og snavs.
- Fordi robotstøvsugerens støvbeholder er tømt regelmæssigt, forbliver sugekraften hele tiden højt, hvilket vil sige at der er gode rengøringsresultater hver gang du bruger RCV 5.
Fleece filter pose
- Filterposen fanger pålideligt støv og snavs.
- Det fangede snavs bliver afskaffet nemt og hygiejnisk.
- Når filterposen er hevet ud af stationen, lukker den automatisk med det samme. Snavset forbliver sikkert i posen og støv er forhindret i at slippe væk når posen bliver skiftet.
Integreret kabelhåndtering.
- Netkablet i den selvtømmende station kan vikles pænt op ved at bruge kabelhåndteringssystemet, som er monteret på bagsiden af den selvtømmende station - ikke flere indviklede kabler.
App kontrol.
- Hvis nødvendigt, kan den selvtømmende station af RCV 5 kontrolleres via appen som en ekstra bekvemmelighed.
- Støvsugningen kan også aktiveres individuelt via appen.
Passer til alle RCV 5 modeller.
- Den selvtømmende station passer til alle RCV 5 modeller, selv enhederne, som allerede har en opladningsstation.
- Ved at bruge konverteringssættet der følger med, kan en eksisterende RCV 5 blive konverteret til at virke med den selvtømmende station på ingen tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Filterpose kapacitet (l)
|4
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|401 x 290 x 446
Udstyr
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- Affaldsbeholder
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- På gulvtæpper med kort luv.
Tilbehør
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