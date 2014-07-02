T Racer reservedyser til K6 og K7

Gule erstatningsdyser i høj kvalitet til nem udskiftning af T-Racer dyser. Velegnet til højtryksrensere i serierne K6 og K7 (T 300, T 400).

Gule erstatningsdyser af høj kvalitet til nem udskiftning af T-Racer dyser. Velegnet til højtryksrensere i serierne K6 og K7 (T 300, T 400).

Funktioner og fordele
Erstatningsdyse
  • Hurtig og nem udskiftning af gamle dyser
  • Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Højtryk – flad dyse
  • Rengøring af jævnt og fjerner genstridigt snavs
  • Ideel til rengøring af større områder.
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 90 x 125 x 30
Kompatible maskiner