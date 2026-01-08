T-Racer reservedyser til T 7 Plus, T 5 og T 450
Udskiftningsdyserne i høj kvalitet garanterer nem udskiftning af dyser og er egnede til T-Racer T 7 Plus, T 5 og T 450 overfladerensere. Inkluderer forskellige dyser til forskellige typer af højtryksrenser.
Udskiftningsdyserne af høj kvalitet muliggør, at tilbehørsdyserne på overfladerensere T-Racer T 7 Plus, T 5 og T 450 hurtigt og nemt kan udskiftes. Indeholder tre par dyser til forskellige højtryksrenserydelsesklasser og to beslag til at fastgøre dem på plads. Til T-Racer T 7 Plus og T 450 er et power-mundstykke til hjørne- og kantrensning samt et skyllemundstykke til skylning af det rengjorte område alle en del af sættet.
Funktioner og fordele
Erstatningsdyse
- Hurtig og nem udskiftning af gamle dyser
- Høj kvalitet – lang levetid
Højtryk – flad dyse
- Løsner og Rengøring af selv fastgroet snavs.
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Effektiv mod skidt og snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|17 x 17 x 18
Til andre modeller, kontakt venligst en af vores servicepartnere eller Kärcher forhandler.