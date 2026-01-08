Udskiftningsdyserne af høj kvalitet muliggør, at tilbehørsdyserne på overfladerensere T-Racer T 7 Plus, T 5 og T 450 hurtigt og nemt kan udskiftes. Indeholder tre par dyser til forskellige højtryksrenserydelsesklasser og to beslag til at fastgøre dem på plads. Til T-Racer T 7 Plus og T 450 er et power-mundstykke til hjørne- og kantrensning samt et skyllemundstykke til skylning af det rengjorte område alle en del af sættet.