T 5 T-Racer overfladerenser
Grundig og sprøjtefri rengøring af store områder: T 5 T-Racer overfladerenser. Den justerbare dyse betyder, at overfladerenseren kan bruges til at rengøre både hårde og sarte overflader.
T 5 T-Racer-overfladerenserens twin-jet roterende arm er i stand til at fjerne snavs over store områder, hvilket giver hurtig og effektiv rengøring af store udendørsarealer. Overfladerenseren kan justeres, så dysen placeres i den ideelle afstand fra overfladen afhængigt af materialet, hvilket gør den ultrapraktisk i brug. Det betyder, at hårde overflader som sten og beton kan rengøres lige så effektivt som mere sarte overflader som f.eks. træ. T 5 T-Racer renser på omkring den halve tid, i forhold til hvad en spraylanse kræver. Skærmen beskytter brugeren og omgivelserne mod sprøjtevand, og luftpude effekten gør manøvrering nemmere end nogensinde. Du skal blot fjerne forlængerstængerne og bruge håndtagene til brug ved rengøring af lodrette flader såsom vægge og facader. Velegnet til højtryksrensere K 2 til K 7.
Funktioner og fordele
To roterende fladstråle dyserGod områdeydeevne - ideel til større områder.
StænkbeskyttelseStænkfri rengøring.
Justerbar i højdenJustering af dyseafstanden betyder at forskellige overflade kan rengøres. Rengøring af sarte og hårde overflader som træ eller sten.
Greb
- Rengør let lodrette flader.
Luftpude effekt
- Overfladerenseren svæver let over gulvet og gør rengøringen nem.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatible maskiner
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Terrasse
- Garageporte
- Små husfacader.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
