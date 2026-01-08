T 5 T-Racer overfladerenser

Grundig og sprøjtefri rengøring af store områder: T 5 T-Racer overfladerenser. Den justerbare dyse betyder, at overfladerenseren kan bruges til at rengøre både hårde og sarte overflader.

T 5 T-Racer-overfladerenserens twin-jet roterende arm er i stand til at fjerne snavs over store områder, hvilket giver hurtig og effektiv rengøring af store udendørsarealer. Overfladerenseren kan justeres, så dysen placeres i den ideelle afstand fra overfladen afhængigt af materialet, hvilket gør den ultrapraktisk i brug. Det betyder, at hårde overflader som sten og beton kan rengøres lige så effektivt som mere sarte overflader som f.eks. træ. T 5 T-Racer renser på omkring ​den halve tid, i forhold til hvad en spraylanse kræver. Skærmen beskytter brugeren og omgivelserne mod sprøjtevand, og luftpude effekten gør manøvrering nemmere end nogensinde. Du skal blot fjerne forlængerstængerne og bruge håndtagene til brug ved rengøring af lodrette flader såsom vægge og facader. Velegnet til højtryksrensere K 2 til K 7.

Funktioner og fordele
T 5 T-Racer overfladerenser: To roterende fladstråle dyser
To roterende fladstråle dyser
God områdeydeevne - ideel til større områder.
T 5 T-Racer overfladerenser: Stænkbeskyttelse
Stænkbeskyttelse
Stænkfri rengøring.
T 5 T-Racer overfladerenser: Justerbar i højden
Justerbar i højden
Justering af dyseafstanden betyder at forskellige overflade kan rengøres. Rengøring af sarte og hårde overflader som træ eller sten.
Greb
  • Rengør let lodrette flader.
Luftpude effekt
  • Overfladerenseren svæver let over gulvet og gør rengøringen nem.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 1,4
Vægt inkl. emballage (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Terrasse
  • Garageporte
  • Små husfacader.
  • (Have) indgange, indkørsler.
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Stier.
Tilbehør
T 5 T-Racer overfladerenser reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.