Hedvandsresistent, førsteklasses terrasserenser FR 30 ME med kabinet af rustfrit stål og en arbejdsbredde på 300 mm. Den er særdeles velegnet til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen. FR 30 ME er udstyret med dobbelt keramisk leje og indbygget sugeslangetilslutning til optagelse af vandsprøjt. Tekniske data: Max. 250 bar, 1.300 l/t, 85°C. Det apparatspecifikke dysesæt er ekstratilbehør og skal bestilles separat.