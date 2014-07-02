Terrasserenser FR 30 ME
Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.
Hedvandsresistent, førsteklasses terrasserenser FR 30 ME med kabinet af rustfrit stål og en arbejdsbredde på 300 mm. Den er særdeles velegnet til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen. FR 30 ME er udstyret med dobbelt keramisk leje og indbygget sugeslangetilslutning til optagelse af vandsprøjt. Tekniske data: Max. 250 bar, 1.300 l/t, 85°C. Det apparatspecifikke dysesæt er ekstratilbehør og skal bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Farve
|sølv
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,2