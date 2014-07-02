Luftdrevet støvsuger mundstykke velegnet til langlurvede tæpper. Fjerner dyrehår fra f.eks. hunde og katte. Turbo effektmundstykkets rotation drives af luft fra støvsugeren, og den roterende børste gør rengøringen endnu mere virkningsfuld. Snavs, der ligger dybt nede i fibrene, hvirvles op og fjernes effektivt og grundigt. Passer til Kärcher Home & Garden støvsugere og vandfilterstøvsugere.