Turbomundstykke
Luftdreven sugebørste, optimal til langluvede tæpper og opsugning af dyrehår. Til særdeles intensiv, grundig og hygiejnisk rengøring.
Luftdrevet støvsuger mundstykke velegnet til langlurvede tæpper. Fjerner dyrehår fra f.eks. hunde og katte. Turbo effektmundstykkets rotation drives af luft fra støvsugeren, og den roterende børste gør rengøringen endnu mere virkningsfuld. Snavs, der ligger dybt nede i fibrene, hvirvles op og fjernes effektivt og grundigt. Passer til Kärcher Home & Garden støvsugere og vandfilterstøvsugere.
Funktioner og fordele
Luftdrevet børstemundstykke
- Børstemundstykker opsuger støv, der ligger dybt nede i tæpperne.
- Fjerner effektivt dyrehår
- Fjerner effektivt snavs – også fra langlurvede tæpper.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 250 x 92
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Gulvtæpper