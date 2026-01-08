VC rengøringssæt
VC-rengøringssættet udvider rækken af anvendelsesmuligheder for støvsugerserien. Dette gør rengøringsopgaver enklere og nemmere.
Rengøringsopgaver bliver enklere og nemmere takket være VC-rengøringssættet. Svært tilgængelige områder rengøres bekvemt ved hjælp af tilbehøret. Sættet indeholder en spaltemundstykke, et hårsugesæt, et fleksibelt forbindelsesstykke og fire forskellige børster. Derudover medfølger et påbygningsslangestykke, som kan tilsluttes diverse tilbehørsdele. VC-tilbehøret har et ergonomisk design og er nemt at bruge.
Funktioner og fordele
Egnet tilbehør til Kärcher VC 2 og VC 3 støvsugere.
Omfattende tilbehørssæt.
- Med det forskellige udvalg af tilbehør, er flere hjemmerengøringsopgaver nu nemmere at håndtere.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 308 x 80
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)