Rengøringsopgaver bliver enklere og nemmere takket være VC-rengøringssættet. Svært tilgængelige områder rengøres bekvemt ved hjælp af tilbehøret. Sættet indeholder en spaltemundstykke, et hårsugesæt, et fleksibelt forbindelsesstykke og fire forskellige børster. Derudover medfølger et påbygningsslangestykke, som kan tilsluttes diverse tilbehørsdele. VC-tilbehøret har et ergonomisk design og er nemt at bruge.