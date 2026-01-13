Messinkiliitin, 3/4"
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Korkealaatuinen messinkiliitin, kumirengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Yhteensopiva 3/4" letkuihin.
Ominaisuudet ja edut
Laadukas messinkiliitin
- Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
- Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Sopii 3/4" letkuihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|3/4″
|Väri
|messinki
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|52 x 39 x 39
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen