Käsikäyttöisestä höyrypuhdistimesta mopiksi hetkessä: Kätevä EasyFix lattiapuhdistussetti SC 1:lle tekee sen mahdolliseksi. Kiinnitä yksinkertaisesti yleinen lattiapuhdistusliina EasyFix lattiasuuttimeen käyttäen tarranauhajärjestelmää ja yhdistä suutin SC 1:n kahteen jatkovarteen (kumpikin 0,5 m). Näin voit heti aloittaa perusteellisen lattian puhdistuksen. Yleinen lattiapuhdistusliina, jossa on erityinen silmukkarakenne, takaa erityisen hyvän lian poiston. Korkea höyryn läpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset nurkissa ja reunoilla. Lattiapuhdistussetti EasyFix sisältyy SC 1 EasyFix -laitteen vakiovarusteisiin.