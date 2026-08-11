EasyFix-lattiasuutinsetti SC 1
EasyFix-lattiasuutinsetillä käsikäyttöisen SC 1 -höyrypesurin voi muuntaa mopiksi käden käänteessä. Käytännöllinen tarvike tuo monipuolisuutta siivoukseen.
Käsikäyttöisestä höyrypuhdistimesta mopiksi hetkessä: Kätevä EasyFix lattiapuhdistussetti SC 1:lle tekee sen mahdolliseksi. Kiinnitä yksinkertaisesti yleinen lattiapuhdistusliina EasyFix lattiasuuttimeen käyttäen tarranauhajärjestelmää ja yhdistä suutin SC 1:n kahteen jatkovarteen (kumpikin 0,5 m). Näin voit heti aloittaa perusteellisen lattian puhdistuksen. Yleinen lattiapuhdistusliina, jossa on erityinen silmukkarakenne, takaa erityisen hyvän lian poiston. Korkea höyryn läpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset nurkissa ja reunoilla. Lattiapuhdistussetti EasyFix sisältyy SC 1 EasyFix -laitteen vakiovarusteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
- Lamella teknologian avulla höyry jakaantuu tasaisesti puhdistettavalle pinnalle sekä mikrokuituliinaan.
Joustava nivel
- Ergonominen työskentelyasento.
- Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|520 x 115 x 100
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat