Fleece-pölypussi 4 kpl WD 1 Compact

Suunniteltu akkukäyttöiselle WD 1 Compact -märkä-kuivaimurille: 3-kerroksinen fleece-pölypussi takaa pitkäkestoisen imutehon ja pitää pölyn tehokkaasti.

Tehokas suorituskyky: 3-kerroksiset KFI 117 fleece-pölypussit, jotka on kehitetty erityisesti akkukäyttöiselle WD 1 Compact -märkä- ja kuivaimurille, ovat erittäin repeytymättömiä ja tarjoavat vaikuttavan pölynpidätyskyvyn ja optimaalisen imutehon. Neljän kappaleen pakkaus.

Ominaisuudet ja edut
Sopii akkukäyttöiseen WD 1 Compact -märkä-kuivaimuriin
Fleece-materiaali ei repeydy kovassakaan käytössä
Kolmikerroksinen fleece-materiaali pidättää pölyä erinomaisesti
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 550 x 100 x 120
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.