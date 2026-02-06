Tehokas suorituskyky: 3-kerroksiset KFI 117 fleece-pölypussit, jotka on kehitetty erityisesti akkukäyttöiselle WD 1 Compact -märkä- ja kuivaimurille, ovat erittäin repeytymättömiä ja tarjoavat vaikuttavan pölynpidätyskyvyn ja optimaalisen imutehon. Neljän kappaleen pakkaus.