Fleece-pölypussi 4 kpl WD 1 Compact
Suunniteltu akkukäyttöiselle WD 1 Compact -märkä-kuivaimurille: 3-kerroksinen fleece-pölypussi takaa pitkäkestoisen imutehon ja pitää pölyn tehokkaasti.
Tehokas suorituskyky: 3-kerroksiset KFI 117 fleece-pölypussit, jotka on kehitetty erityisesti akkukäyttöiselle WD 1 Compact -märkä- ja kuivaimurille, ovat erittäin repeytymättömiä ja tarjoavat vaikuttavan pölynpidätyskyvyn ja optimaalisen imutehon. Neljän kappaleen pakkaus.
Ominaisuudet ja edut
Sopii akkukäyttöiseen WD 1 Compact -märkä-kuivaimuriin
Fleece-materiaali ei repeydy kovassakaan käytössä
Kolmikerroksinen fleece-materiaali pidättää pölyä erinomaisesti
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|550 x 100 x 120
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.