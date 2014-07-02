Kapea imusuulake WV 2/WV 5 -ikkunapesureihin
Helposti vaihdettava kapea imusuulake kuivaa näppärästi pienet ja kapeat ikkunaruudut. Leveys 170mm.
170 mm kapea imusuulake sopii jakopuiteikkunoiden ja muiden pienten ruutujen pesuun. Soveltuu malleihin WV 2 sekä WV 5.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
- Raidaton lopputulos
Kapea muoto
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|225 x 37 x 125
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Käyttökohteet
- Ristikkoikkunat
- Tasaiset pinnat
- Peilit
- Laatat