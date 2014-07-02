Kapea imusuulake WV 2/WV 5 -ikkunapesureihin

Helposti vaihdettava kapea imusuulake kuivaa näppärästi pienet ja kapeat ikkunaruudut. Leveys 170mm.

170 mm kapea imusuulake sopii jakopuiteikkunoiden ja muiden pienten ruutujen pesuun. Soveltuu malleihin WV 2 sekä WV 5.

Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
  • Raidaton lopputulos
Kapea muoto
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 225 x 37 x 125
Käyttökohteet
  • Ristikkoikkunat
  • Tasaiset pinnat
  • Peilit
  • Laatat
Varusteet