Puhdistusliinasetti RCV 5

Optimaalisiin siivoustuloksiin: laadukas mikrokuituliinasetti märkäpyyhintään koville pinnoille RCV 5 -robotti-imuriin.

Setti sisältää 3 moppaukseen tarkoitettua pyyhintäliinaa RCV 5 -robotti-imurille. Jos laitetta käytetään moppaustilassa, laadukkaat mikrokuituliinat varmistavat optimaaliset puhdistustulokset kaikilla kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, laminaatilla, puulattioilla, PVC:llä tai linoleumilla. Kevyt, kuivunut lika poistetaan luotettavasti ja pöly sidotaan hyvin imuroinnin lisäksi. Liinojen vaihtaminen on äärimmäisen helppoa tarrakiinnityksen ansiosta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 3
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 105 x 60 x 85
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Käyttökohteet
  • Tiiviit ja kovat lattiat