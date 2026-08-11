Puhdistusliinasetti RCV 5
Optimaalisiin siivoustuloksiin: laadukas mikrokuituliinasetti märkäpyyhintään koville pinnoille RCV 5 -robotti-imuriin.
Setti sisältää 3 moppaukseen tarkoitettua pyyhintäliinaa RCV 5 -robotti-imurille. Jos laitetta käytetään moppaustilassa, laadukkaat mikrokuituliinat varmistavat optimaaliset puhdistustulokset kaikilla kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, laminaatilla, puulattioilla, PVC:llä tai linoleumilla. Kevyt, kuivunut lika poistetaan luotettavasti ja pöly sidotaan hyvin imuroinnin lisäksi. Liinojen vaihtaminen on äärimmäisen helppoa tarrakiinnityksen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|3
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|105 x 60 x 85
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat