Älykäs RCV 5 robotti-imuri puhdistaa kovat lattiat ja matalanukkaiset matot itsenäisesti ja järjestelmällisesti. Kuiva lika kuljetetaan integroituun jätesäiliöön pyörivän harjan, reunojen sivuharjan sekä tuulettimen avulla. Ultraäänianturi tunnistaa matot, jotka olisivat paremmin puhdistettavissa Auto Boost -toiminnolla maksimaalisen imutehon saavuttamiseksi. RCV 5 ei vain imuroi, vaan voi myös mopata. Moppaustilassa mattoja vältetään automaattisesti. RCV 5 lähetetään sovelluksen kautta tutkimuskierrokselle, ja se luo automaattisesti kartan huoneista tunnistamalla ympäristön (LiDAR). Jokaiselle huoneelle voidaan asettaa yksilölliset puhdistusparametrit, kuten mitkä huoneet tulisi imuroida, mopata tai jättää siivoamatta. Kameralla varustetun kaksoislaserjärjestelmän ansiosta lippulaivamalli RCV 5 havaitsee ja välttää myös litteät esteet, kuten kaapelit, sukat tai kengät. Lisäanturit estävät laitetta putoamasta esimerkiksi portaista alas. Voit käynnistää RCV 5:n kätevästi sovelluksen kautta joko käyttämällä esiasetettua yksilöllistä aikataulua, tai painamalla laitteen painiketta. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se kertoo siitä useissa tilanteissa äänen ulostulon kautta.