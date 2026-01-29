Robotti-imuri moppaustoiminnolla RCV 5
RCV 5 imuroi ja moppaa täysin itsenäisesti tekoälyn avulla. Tarkalla LiDAR-navigaatiolla, kaksoislaserjärjestelmällä ja kameralla varustettuna esteet vältetään vaivattomasti.
Älykäs RCV 5 robotti-imuri puhdistaa kovat lattiat ja matalanukkaiset matot itsenäisesti ja järjestelmällisesti. Kuiva lika kuljetetaan integroituun jätesäiliöön pyörivän harjan, reunojen sivuharjan sekä tuulettimen avulla. Ultraäänianturi tunnistaa matot, jotka olisivat paremmin puhdistettavissa Auto Boost -toiminnolla maksimaalisen imutehon saavuttamiseksi. RCV 5 ei vain imuroi, vaan voi myös mopata. Moppaustilassa mattoja vältetään automaattisesti. RCV 5 lähetetään sovelluksen kautta tutkimuskierrokselle, ja se luo automaattisesti kartan huoneista tunnistamalla ympäristön (LiDAR). Jokaiselle huoneelle voidaan asettaa yksilölliset puhdistusparametrit, kuten mitkä huoneet tulisi imuroida, mopata tai jättää siivoamatta. Kameralla varustetun kaksoislaserjärjestelmän ansiosta lippulaivamalli RCV 5 havaitsee ja välttää myös litteät esteet, kuten kaapelit, sukat tai kengät. Lisäanturit estävät laitetta putoamasta esimerkiksi portaista alas. Voit käynnistää RCV 5:n kätevästi sovelluksen kautta joko käyttämällä esiasetettua yksilöllistä aikataulua, tai painamalla laitteen painiketta. Jos siivousrobotti tarvitsee apua, se kertoo siitä useissa tilanteissa äänen ulostulon kautta.
Ominaisuudet ja edut
Moppaus kosteallaParemman puhdistustuloksen saavuttamiseksi RCV 5 voi myös mopata. Käytä tarvittaessa pyyhintäyksikköä mikrokuituliinalla, täytä makean veden säiliö ja olet valmis aloittamaan. RCV 5 -siivousrobottia voidaan käyttää joko vain kuivapesuun, vain moppaukseen tai molempien vaihtoehtojen yhdistelmään.
Tarkka navigointi tekoälyn avulla.Nopean ja vakaan LiDAR-navigoinnin avulla robotti skannaa ja kartoittaa huoneet tarkasti, mikä takaa parhaan suunnistuksen luotettaville puhdistusajoille jopa pimeässä. Robotin kaksoislaseranturi ja kamera mahdollistavat sen, että se tunnistaa jopa pienet tai litteät esineet, jotka ovat liian pieniä LiDAR-järjestelmälle (esim. kengät, sukat tai kaapelit). Jos kaksoislaser-kamera-järjestelmä havaitsee esteitä, se sisällyttää ne karttaan. Robotti kiertää ne älykkäästi välttäen juuttumista tai vaurioiden aiheuttamista.
Matontunnistus ja Auto Boost -toiminnot.RCV 5 tunnistaa automaattisesti mattopinnat ultraäänianturilla ja näyttää ne sovelluksen kartalla. Jos märkämoppaus aktivoidaan, robotti välttää havaitut mattopinnat ja kiertää ne. Auto Boost -toiminto lisää imutehoa mattopinnoille tarpeen mukaan parantaakseen puhdistustuloksia.
Tasoerojen tunnistin
- Sensorit estävät luotettavasti RCV 5:tä putoamasta esimerkiksi portaisiin.
- Anturit skannaavat lattian. Jos suuri korkeusero havaitaan, ohjain vastaanottaa signaalin joka ohjaa robotin kääntymään ympäri.
Tietosuoja ja päivitykset
- Saksassa sijaitsevana valmistajana Kärcher pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä ja huolehtii äärimmäisellä tarkkuudella siitä, että kaikki sovellettavat lakisääteiset vaatimukset tällä alalla täytetään.
- Koko tiedonsiirto Home Robots -sovelluksen ja robotti-imurisi ja -moppisi välillä kulkee pilvipalvelun kautta ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille.
- Säännölliset päivitykset parantavat ja laajentavat robotti-imurin ja sovelluksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän turvallisuus päivitetään jatkuvasti vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia.
Äänen ulostulo
- Aina hyvin perillä: RCV 5 käyttää äänilähtöä tärkeiden tietojen välittämiseen ja nykyisen tilan jakamiseen.
- Jos RCV 5 robotti-imuri tarvitsee apua tai huoltoa, useissa tilanteissa se kertoo sen sinulle puheen kautta.
Sovellusohjattavissa WLAN -yhteydellä
- Sovelluksen avulla voidaan mukauttaa monia asetuksia yksilöllisten mieltymysten mukaan.
- Sovelluksen avulla voit määrittää RCV 5 -siivousrobotin ja ohjata sitä mistä tahansa - vaikka et olisi kotona.
- Tietoja laitteen tilasta ja näyttö, joka näyttää nykyisen puhdistuksen edistymisen on saatavilla sovelluksen kautta.
Tarkka kartoitus monipuolisilla mukautusvaihtoehdoilla
- Sovellus voi tallentaa useita karttoja, esim. useille kerroksille.
- On mahdollista määritellä vyöhykkeitä, joihin et halua robotin menevän siivoamaan (esim. kissan raapimispuu, lastenhuoneen leikkialueet tai esteet, joita robotti ei voi ohittaa).
- Määritellyt valitut alueet, jotka puhdistetaan useita kertoja, puhdistetaan tehopuhdistustilassa tai mopataan suuremalla vesimäärällä.
Puhdistusparametrien säätö
- Erilaisten puhdistusparametrien määrittely sovelluksessa huoneiden yksittäisille alueille (esim. imuteho tai vesimäärä, puhdistusten määrä pintaa kohden).
Ajastintoiminto
- Voit ajoittaa siivousaikoja ja luoda siivoussuunnitelmia sovelluksen kautta.
- RCV 5 aloittaa siivouskerrat itsenäisesti suunniteltujen päivämäärien/aikojen perusteella.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun kapasiteetti (Ah)
|5,2
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|120
|Siivouskapasiteetti (riippuu siivoustilasta) (m²/h)
|85
|Roskasäiliö (ml)
|330
|Puhtaan veden säiliö (ml)
|240
|Imuteho (Pa)
|5000
|Äänen tehotaso (dB(A))
|66
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Robotti-imurin paino (sis. Moppausyksikön ja liinan) (kg)
|3,9
|Paino, telakointiasema (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,5
|Robotti-imurin korkeus (mm)
|97
|Halkaisija (mm)
|350
|Telakointiaseman mitat (pxlxk) (mm)
|135 x 150 x 99
Toimitus sisältää
- Puhdistusharja
- Sivuharja: 2 x
- Suodattimet: 2 x
- Puhdistustylkalu
- Moppausyksikkö
- Pyyhintäliina: 2 x
- Roskasäiliö
- Puhtaan veden säiliö
- Latausasema
Ominaisuuksia
- Itsenäinen siivous
- Tasoerojen tunnistin
- Mattosensori
- Käyttö sovelluksen avulla
- Yhteys WLAN-verkon kautta
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- Äänen ulostulo
- LiDAR-navigointijärjestelmä
- Laseranturi ja kamera
- Ajastintoiminto: Useiden ajastusten mahdollisuus
- Siivoustilat: Kuivasiivous/ Moppaus/ Yhdistelmäsiivous (imurointi ja moppaus)/ Automaattijärjestelmä/ Kohde
Videot
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matalanukkaisille matoille.