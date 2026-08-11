Tarvikesetti RCV 5
Varustepaketti RCV 3 -robotti-imurille sisältää 1 pääharjan, 1 pyyhkimisliinan, 2 sivuharjaa ja 2 suodatinta.
RCV 5 -robotti-imuriin tarkoitettu varustesetti päivittää imurisi kuin uudeksi jälleen. Paketti sisältää varaosia, jotka on erittäin helppo vaihtaa. Tämä pidentää RCV 5:n käyttöikää, ja varmistaa optimaalisen puhdistustehon kuin ensimmäisellä käyttökerralla. Paketti sisältää 1 pääharjan, 1 pyyhkimisliinan, 2 sivuharjaa ja 2 suodatinta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (-osa)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|190 x 125 x 82