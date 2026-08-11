Vaihtokumi WV 6-ikkunapesuriin, leveä

Silikoninen vaihtokumi 280 mm Kärcher WV 6 -ikkunapesuriin. Leveämpi versio.

Helposti vaihdettavissa oleva vaihtokumi soveltuu WV 6 ikkunapesurin leveämpään 280 mm suulakkeeseen. Raidaton lopputulos ilman veden valumista!

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri Keltainen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 280 x 30 x 24
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot