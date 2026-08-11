Vaihtoterä EDI 4

Vaihdettava, pyörivä levy EDI 4 -akkujääraappaan. Poistaa tiukassa olevan jään tuulilasista ja auton ikkunoista.

EDI 4 -sähköisen jääraappan pyörivä terälevy poistaa jään auton tuulilasilta nopeasti ja kätevästi. Terälevyn vaihtaminen on helppoa ilman työkaluja se on tehty sekunneissa.

Ominaisuudet ja edut
Pyörivä terälevy jämäkkää muovia
Työkaluvapaa asennus
  • Irrotettava levy voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
Hiljaisempi käyttöääni
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 109 x 109 x 16
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Tuulilasit