Vaihtoterä EDI 4
Vaihdettava, pyörivä levy EDI 4 -akkujääraappaan. Poistaa tiukassa olevan jään tuulilasista ja auton ikkunoista.
EDI 4 -sähköisen jääraappan pyörivä terälevy poistaa jään auton tuulilasilta nopeasti ja kätevästi. Terälevyn vaihtaminen on helppoa ilman työkaluja se on tehty sekunneissa.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä terälevy jämäkkää muovia
Työkaluvapaa asennus
- Irrotettava levy voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
Hiljaisempi käyttöääni
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|109 x 109 x 16
Käyttökohteet
- Tuulilasit