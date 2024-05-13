Akkumulátoros nyomáspermetező

Növényvédelem és -ápolás egyetlen gombnyomással: a PSU 4-18 nyomáspermetező 18 V-os cserélhető akkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórólánccal finoman és egyenletesen permetezi a növényeket, célzottan harcol a kártevőkkel és gyomokkal, valamint kényelmesen öntözi a palántákat – mindezt nehézkes, kézi pumpálás nélkül.

Nyomáspermetező használata a kertben

Trágyázás

Néha növényeinknek többre van szükségük a napnál és a víznél a növekedéshez. A PSU 4-18 nyomáspermetező a kihúzható teleszkópos szórószárával egyszerűvé és kényelmessé teszi a műtrágya eloszlatását még a magasabb területeken is.

Kártevőirtás

A bokrokat és a fákat gyakran fertőzik meg a kártevők, például a levéltetvek vagy a bukszusmolyok. A sok beállítási lehetőséggel rendelkező akkumulátoros nyomáspermetezővel a felhasználók akár teljesen bepermetezhetik az érintett területet, de akár célzottan spriccelhetnek.

Gyomirtás

Több fű, kevesebb gyom: a PSU 4-18 akkumulátoros nyomáspermetező kényelmesen és hatékonyan kezeli a gyomokat. Az eredmény egy jól karbantartott, egyenletesen zöld gyep.

Öntözés

Óvatos öntözés a finom növényeknek: az ágyásban lévő kis palántákkal különös gondossággal kell bánni. A finom permetköd elegendő vizet biztosít a növényeknek anélkül, hogy károsítaná a finom szerkezetüket.

Kärcher nyomáspermetező: a kert gondozása még sosem volt ilyen egyszerű

  • Legyen szó egy kis előkertről, egy lakás közepes méretű erkélyéről vagy egy nagy kültéri teraszos területről, az akkumulátoros nyomáspermetező igazán sokoldalú tehetség. A nyomáspermetező állítható teleszkópos szórólánca révén a spray hatótávolsága kényelmesen alkalmazkodik az egyéni igényekhez. 
  • Az akkumulátoros készülék gondtalan kerti munkavégzést tesz lehetővé. A készülék szinte bárhol használható. A 18 V-os akkumulátor 2,5 vagy 5,0 Ah kapacitással több órás munkát tesz lehetővé a kertben – anélkül, hogy elektromos hálózathoz vagy kábelhez kellene csatlakoztatni. 
  • Minden növénytípus egyedi gondozást igényel. A nagynyomású permetezőhöz teleszkópos szórószár tartozik, amely állítható fúvókával rendelkezik, hogy segítsen megfelelni a különféle kerti követelményeknek – a nagy területeken végzett munkától a folyadék pontos mennyiségének kijuttatásáig.

Kiemelkedő tulajdonságok

Amikor nyomáspermetező használtak, egykor azt mondták: "Több permetezéshez csak keményebben kell pumpálni." De a Kärcher PSU 4-18-val elfelejtheted ezt a fáradságos előkészítő munkát. Egyszerűen töltsd fel a tartályt, csatlakoztasd az akkumulátort a nyomáspermetezőhöz, és lásd el a növényeidet egy kis törődéssel, akár 3 bar nyomással. A nyomáspermetező lehetővé teszi a folyékony trágya kijuttatását, a célzott növények növényvédelmi szerekkel való kezelését, a gyomok irtását és a finom magoncok óvatos öntözését könnyű pára formájában. Legyen az tetőterasz vagy kiskerti művelés, a PSU 4-18 garantáltan azon kerti szerszámok közé tartozik, amelyeket sosem akarsz majd letenni.

Nyomáspermetező jellemzői

Kärcher: Battery pressure sprayer - liquid level

Folyadékszint áttekintés

A nyomáspermetező tartálya átlátszó, így könnyen láthatod, mennyire van tele a tartály a nagy kültéri területek öntözésekor vagy trágyázásakor.

Kärcher: Kärcher: hands holding a Battery pressure sprayer -

Könnyű szállítás

A nyomáspermetező egy vállpánttal van felszerelve, így kényelmesen hordozható még teli tartállyal is. Tedd a pántot a válladra, és hagyd, hogy a készülék kényelmesen lógjon.

Kärcher: Battery pressure sprayer on the green

Egyszerű tárolás

Egy hordozható készüléket könnyen el kell tudni rakni. Ezért a vezeték nélküli nyomáspermetező úgy alakítottuk ki, hogy a teleszkópos szórószár eltávolítható és a akkumulátortartóhoz csatlakoztatható. Emiatt a készülék könnyen szállítható és helytakarékosan tárolható a szerszámtárolóban vagy a garázsban.

GYIK: további információk a nyomáspermetezőről

A PSU 4-18 négy különböző fő alkalmazásban használható a kertápolásban és növényvédelemben: 

  • trágyázás,
  • kártevőirtás és növények permetezése,
  • gyomirtás,
  • óvatos öntözés.

Nem, ez a termék növényápolásra szolgál, nem tisztítóeszköz, és nem is fertőtlenítésre van konfigurálva.

A nyomáspermetező kompatibilis az összes 18 V-os Kärcher Battery Power és 18 V-os Kärcher Battery Power Plus akkumulátorral.

A nyomáspermetező futásideje az akkumulátortól függően változik:

  • 18 V 2,5 Ah Kärcher Battery Power akkumulátor → max. 400 perc
  • 18 V 5,0 Ah Kärcher Battery Power akkumulátor → max. 800 perc

A kényelmes szállítás érdekében a beépített tartály 4 literes. Az alkalmazástól függően az akkumulátoros nyomáspermetező vízzel, műtrágyával vagy gyom- vagy kártevőirtó szerekkel ia lehet feltölteni. A tartály átlátszó, ami azt jelenti, hogy mindig láthatod, hogy mennyi folyadék maradt.

A mérőpohárral legfeljebb 120 ml folyadék mérhető.

A nyomáspermetező teleszkópos szórószára állítható, és 45-75 cm-re meghosszabbítható, hogy növelje a permetezési hatótávolságot. Ez azt jelenti, hogy a nehéz helyeket is könnyedén elérheted vele.

Kärcher Battery Power battery platform

