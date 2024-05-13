Akkumulátoros nyomáspermetező
Növényvédelem és -ápolás egyetlen gombnyomással: a PSU 4-18 nyomáspermetező 18 V-os cserélhető akkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórólánccal finoman és egyenletesen permetezi a növényeket, célzottan harcol a kártevőkkel és gyomokkal, valamint kényelmesen öntözi a palántákat – mindezt nehézkes, kézi pumpálás nélkül.
Nyomáspermetező használata a kertben
Trágyázás
Néha növényeinknek többre van szükségük a napnál és a víznél a növekedéshez. A PSU 4-18 nyomáspermetező a kihúzható teleszkópos szórószárával egyszerűvé és kényelmessé teszi a műtrágya eloszlatását még a magasabb területeken is.
Kártevőirtás
A bokrokat és a fákat gyakran fertőzik meg a kártevők, például a levéltetvek vagy a bukszusmolyok. A sok beállítási lehetőséggel rendelkező akkumulátoros nyomáspermetezővel a felhasználók akár teljesen bepermetezhetik az érintett területet, de akár célzottan spriccelhetnek.
Gyomirtás
Több fű, kevesebb gyom: a PSU 4-18 akkumulátoros nyomáspermetező kényelmesen és hatékonyan kezeli a gyomokat. Az eredmény egy jól karbantartott, egyenletesen zöld gyep.
Öntözés
Óvatos öntözés a finom növényeknek: az ágyásban lévő kis palántákkal különös gondossággal kell bánni. A finom permetköd elegendő vizet biztosít a növényeknek anélkül, hogy károsítaná a finom szerkezetüket.
Kärcher nyomáspermetező: a kert gondozása még sosem volt ilyen egyszerű
- Legyen szó egy kis előkertről, egy lakás közepes méretű erkélyéről vagy egy nagy kültéri teraszos területről, az akkumulátoros nyomáspermetező igazán sokoldalú tehetség. A nyomáspermetező állítható teleszkópos szórólánca révén a spray hatótávolsága kényelmesen alkalmazkodik az egyéni igényekhez.
- Az akkumulátoros készülék gondtalan kerti munkavégzést tesz lehetővé. A készülék szinte bárhol használható. A 18 V-os akkumulátor 2,5 vagy 5,0 Ah kapacitással több órás munkát tesz lehetővé a kertben – anélkül, hogy elektromos hálózathoz vagy kábelhez kellene csatlakoztatni.
- Minden növénytípus egyedi gondozást igényel. A nagynyomású permetezőhöz teleszkópos szórószár tartozik, amely állítható fúvókával rendelkezik, hogy segítsen megfelelni a különféle kerti követelményeknek – a nagy területeken végzett munkától a folyadék pontos mennyiségének kijuttatásáig.
Kiemelkedő tulajdonságok
Amikor nyomáspermetező használtak, egykor azt mondták: "Több permetezéshez csak keményebben kell pumpálni." De a Kärcher PSU 4-18-val elfelejtheted ezt a fáradságos előkészítő munkát. Egyszerűen töltsd fel a tartályt, csatlakoztasd az akkumulátort a nyomáspermetezőhöz, és lásd el a növényeidet egy kis törődéssel, akár 3 bar nyomással. A nyomáspermetező lehetővé teszi a folyékony trágya kijuttatását, a célzott növények növényvédelmi szerekkel való kezelését, a gyomok irtását és a finom magoncok óvatos öntözését könnyű pára formájában. Legyen az tetőterasz vagy kiskerti művelés, a PSU 4-18 garantáltan azon kerti szerszámok közé tartozik, amelyeket sosem akarsz majd letenni.
Nyomáspermetező jellemzői
Folyadékszint áttekintés
A nyomáspermetező tartálya átlátszó, így könnyen láthatod, mennyire van tele a tartály a nagy kültéri területek öntözésekor vagy trágyázásakor.
Könnyű szállítás
A nyomáspermetező egy vállpánttal van felszerelve, így kényelmesen hordozható még teli tartállyal is. Tedd a pántot a válladra, és hagyd, hogy a készülék kényelmesen lógjon.
Egyszerű tárolás
Egy hordozható készüléket könnyen el kell tudni rakni. Ezért a vezeték nélküli nyomáspermetező úgy alakítottuk ki, hogy a teleszkópos szórószár eltávolítható és a akkumulátortartóhoz csatlakoztatható. Emiatt a készülék könnyen szállítható és helytakarékosan tárolható a szerszámtárolóban vagy a garázsban.
GYIK: további információk a nyomáspermetezőről
