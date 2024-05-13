Akkumulátoros nyomáspermetező

Kiemelkedő tulajdonságok

Amikor nyomáspermetező használtak, egykor azt mondták: "Több permetezéshez csak keményebben kell pumpálni." De a Kärcher PSU 4-18-val elfelejtheted ezt a fáradságos előkészítő munkát. Egyszerűen töltsd fel a tartályt, csatlakoztasd az akkumulátort a nyomáspermetezőhöz, és lásd el a növényeidet egy kis törődéssel, akár 3 bar nyomással. A nyomáspermetező lehetővé teszi a folyékony trágya kijuttatását, a célzott növények növényvédelmi szerekkel való kezelését, a gyomok irtását és a finom magoncok óvatos öntözését könnyű pára formájában. Legyen az tetőterasz vagy kiskerti művelés, a PSU 4-18 garantáltan azon kerti szerszámok közé tartozik, amelyeket sosem akarsz majd letenni.