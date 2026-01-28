Légtisztító AF 20
Gyors légtisztítás 20 m²* – 40 m²-es helyiségekben: a kompakt AF 20 légtisztító H13 szűréssel és aktívszén-szűréssel eltávolítja a kórokozókat, finom port, allergéneket és szagokat.
Tökéletes légtisztító megoldás kis helyiségek, gyerekszobák és dolgozószobák számára: Az AF 20 légtisztító többrétegű szűrőrendszere révén megtisztítja a beltéri levegőt az allergénektől, a szennyező anyagoktól és a kórokozóktól. További jellemzői közé tartozik: az aktív szénréteg, valamint egy kijelző, amely alfanumerikusan mutatja a levegő minőségét µg/m³-enként PM2,5 részecskékben, illetve színkóddal is jelzi levegő minőségét, továbbá a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat is. Ez a légtisztító több dolog miatt is kiváló választás, ilyenek például: az időzítő funkció, a gyermekbiztonsági zár, az éjszakai üzemmód és az ultracsendes működés, valamint a 0,3 µm-es részecskék esetében a 99,95%-os szűrőhatékonyság, továbbá az automatikus üzemmód kiváló minőségű lézeres érzékelője is. Ez azt jelenti, hogy az automatikus üzemmód és a teljesítményszint is automatikusan a légszennyezettség mértékéhez igazodik. A szűrő élettartama a légszennyezettség mértékétől és a használat intenzitásától függően körülbelül egy év.
Jellemzők és előnyök
High Protect 13 szűrőHEPA szűrő a kórokozók és aeroszolok eltávolítására. Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Kettős légbeszívó rendszerA két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.
KijelzőA levegőminőség µg/m³-ben történő kijelzése, valamint a szűrő és a készülék állapotának megjelenítése.
Csendes működés
- Egyenletesen működő motorok és ventilátorok, valamint csendes légcsatornák.
Auto üzemmód
- Az érzékelő vezérli az automatikus üzemmódot, és a teljesítményszintet a levegő minőségéhez igazítja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|24
|Helyiség nagysága (m²)
|ig 40
|Légáteresztés (m³ / h)
|ig 220
|Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Teljesítményszintek
|3
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3
|Csomagolási súly (kg)
|4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|220 x 220 x 346
* Az ajánlott helyiségméret 3 m-es mennyezetmagasságon és óránkénti háromszori légcserén alapul a legmagasabb teljesítményszintű működés érdekében.
Felszereltség
- Kettős szűrőrendszer
- Szűrőállapot-kijelző
- Levegőminőség LED kijelző
- A készülék működése érintési funkcióval
- Auto üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Zárolási funkció
- Időzítő program
Alkalmazási területek
- Belső terek
