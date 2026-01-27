HT 80 M fém tömlőkocsi készlet
HT 80 M tömlőkocsi készlet HT 80 M tömlőkocsival együtt. 20 m Performance Plus tömlő (1/2 "), Plus szórópisztoly, 4 Plus tömlőcsatlakozó Plus és G3 / 4 csap adapter.
A teljesen összeszerelt HT 80 M tömlőkocsi a következőket tartalmazza: fém tömlőkocsi HT 80 M, 20 méteres Performance Plus tömlő (1/2 "), Plus szórópisztoly, 4 Univerzális tömlőcsatlakozó Plus (3x Aqua Stop-pal és 1x anélkül) és egy G3 / 4 csap adapter.
Jellemzők és előnyök
Szabadon futó kézi hajtókar
- A TÖMLŐ KÖNNYEN ÖSSZETEKERHETŐ
Állítható magasságú tolóvilla
Masszív acélkeret és dob
- Masszív és hosszú élettartam
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
- Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Tömlővezetés
- A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
20 M 1/2" PERFORMANCE PLUS TÖMLŐ, ÖNTÖZŐPISZTOLY PLUS, 4 UNIVERZÁLIS TÖMLŐCSATLAKOZÓ ÉS G3/4 CSATLAKOZÓ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|20
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 20 (1/2")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|8,4
|Csomagolási súly (kg)
|9,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 570 x 853
A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Co. Bejegyzett védjegyei.
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
- Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
- G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1
- Szórófej: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Kerti szerszámok és eszközök
- Konyhakert
