HT 80 M fém tömlőkocsi készlet

HT 80 M tömlőkocsi készlet HT 80 M tömlőkocsival együtt. 20 m Performance Plus tömlő (1/2 "), Plus szórópisztoly, 4 Plus tömlőcsatlakozó Plus és G3 / 4 csap adapter.

A teljesen összeszerelt HT 80 M tömlőkocsi a következőket tartalmazza: fém tömlőkocsi HT 80 M, 20 méteres Performance Plus tömlő (1/2 "), Plus szórópisztoly, 4 Univerzális tömlőcsatlakozó Plus (3x Aqua Stop-pal és 1x anélkül) és egy G3 / 4 csap adapter.

Jellemzők és előnyök
Szabadon futó kézi hajtókar
  • A TÖMLŐ KÖNNYEN ÖSSZETEKERHETŐ
Állítható magasságú tolóvilla
Masszív acélkeret és dob
  • Masszív és hosszú élettartam
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Tömlővezetés
  • A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
20 M 1/2" PERFORMANCE PLUS TÖMLŐ, ÖNTÖZŐPISZTOLY PLUS, 4 UNIVERZÁLIS TÖMLŐCSATLAKOZÓ ÉS G3/4 CSATLAKOZÓ.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő kapacitás (m) max. 20 (1/2")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 8,4
Csomagolási súly (kg) 9,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 420 x 570 x 853

A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Co. Bejegyzett védjegyei.

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1  
  • Szórófej: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Konyhakert
