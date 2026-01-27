Szóróflakon, 1l
Kärcher pumpás szóróflakon a tisztító- és ápolószerek fáradságmentes felhordásához. A szórás sugara és szöge fokozatmentes beállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|3
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
