Szóróflakon, 1l

Kärcher pumpás szóróflakon a tisztító- és ápolószerek fáradságmentes felhordásához. A szórás sugara és szöge fokozatmentes beállítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 3
Csomagolási súly (kg) 0,6
