Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SB jobb
A folyékony gázzal működő B 300 R I LPG kombinált felülős súroló-szívógép jobb oldali oldalkefével rendelkezik, amely a teljes munkaszélességet körülbelül 1350 mm-re növeli.
A folyékony gázzal működő, környezetbarát B 300 R I LPG kombinált felülős súroló-szívógép ideális a nagy felületek mély- és karbantartó tisztítására, ráadásul egy jobb oldali oldalsó kefével is fel van szerelve, amely a teljes munkaszélességet körülbelül 1350 mm-re növeli. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugósan van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén is. Az extra nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és ívelt gumibetét lehetővé teszi az időtakarékos és hatékony söprést, súrolást, illetve porszívózást egyetlen menetben, valamint az akár 16 550 m²/h területi teljesítményt is. A hulladékot ezt követően a tartály magasürítésének köszönhetően a kezelő számára is nagyon egyszerűen és kényelmesen lehet kiüríteni. A B 300 R I LPG masszív acélvázának köszönhetően a legkeményebb munkák elvégzésére is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Magasított vezetőülés
Masszív acél csőkeret
Íves szívógerenda
Takarékos, az LPG folyékony gázüzemmel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|PB-gáz
|Kefék munkaszélessége (mm/ )
|1045 / 1400
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1755
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1440
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|300 / 300
|Hulladéktartály (l)
|180
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|16550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|12400
|Akkumulátor típusa
|Indítóakkumulátor
|Akkumulátor (V/Ah)
|12 / 80
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|460
|Kefenyomás (kg)
|25 - 150
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 12
|Zajszint (dB (A))
|87
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1794
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer
Videók