Súroló-szívógép B 300 R I LPG + SB jobb

A folyékony gázzal működő B 300 R I LPG kombinált felülős súroló-szívógép jobb oldali oldalkefével rendelkezik, amely a teljes munkaszélességet körülbelül 1350 mm-re növeli.

A folyékony gázzal működő, környezetbarát B 300 R I LPG kombinált felülős súroló-szívógép ideális a nagy felületek mély- és karbantartó tisztítására, ráadásul egy jobb oldali oldalsó kefével is fel van szerelve, amely a teljes munkaszélességet körülbelül 1350 mm-re növeli. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugósan van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén is. Az extra nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és ívelt gumibetét lehetővé teszi az időtakarékos és hatékony söprést, súrolást, illetve porszívózást egyetlen menetben, valamint az akár 16 550 m²/h területi teljesítményt is. A hulladékot ezt követően a tartály magasürítésének köszönhetően a kezelő számára is nagyon egyszerűen és kényelmesen lehet kiüríteni. A B 300 R I LPG masszív acélvázának köszönhetően a legkeményebb munkák elvégzésére is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Magasított vezetőülés
Masszív acél csőkeret
Íves szívógerenda
Takarékos, az LPG folyékony gázüzemmel
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja PB-gáz
Kefék munkaszélessége (mm/ ) 1045 / 1400
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1755
Szívás munkaszélessége (mm) 1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 16550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 12400
Akkumulátor típusa Indítóakkumulátor
Akkumulátor (V/Ah) 12 / 80
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12
Zajszint (dB (A)) 87
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1794
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2500 x 1600 x 1850

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
