A folyékony gázzal működő, környezetbarát B 300 R I LPG kombinált felülős súroló-szívógép ideális a nagy felületek mély- és karbantartó tisztítására, ráadásul egy jobb oldali oldalsó kefével is fel van szerelve, amely a teljes munkaszélességet körülbelül 1350 mm-re növeli. Az oldalsó kefe - amely a gép jobb oldalán rugósan van rögzítve az esetleges ütközési sérülések elkerülése érdekében - lehetővé teszi a tisztítást egészen a falak és a szélek mentén is. Az extra nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és ívelt gumibetét lehetővé teszi az időtakarékos és hatékony söprést, súrolást, illetve porszívózást egyetlen menetben, valamint az akár 16 550 m²/h területi teljesítményt is. A hulladékot ezt követően a tartály magasürítésének köszönhetően a kezelő számára is nagyon egyszerűen és kényelmesen lehet kiüríteni. A B 300 R I LPG masszív acélvázának köszönhetően a legkeményebb munkák elvégzésére is alkalmas.