Seprő-porszívó KM 85/50 W Bp
Az akkumulátoros gyalogkíséretű seprő-szívó gép, a KM 85/50 W Bp nagy lapos harmónikaszűrővel és lebegő főseprőhengerrel rendelkezik. Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető gép.
A robusztus, duplafalú kialakítású, oldalkefével ellátott, akkumulátoros KM 85/50 W Bp gyalogkíséretű seprőgép lenyűgöző az ipari környezetben történő kemény alkalmazásokban. A megbízható és kompakt gépet kényelmes és intuitív módon, tolófogantyúval lehet kezelni, előre- és hátrameneti meghajtással rendelkezik, és az opcionális bal oldali oldalkefe használatával akár 4725 m²/h területteljesítménnyel is takarít. A lebegő seprőhenger automatikusan alkalmazkodik a talajhoz, így egyenetlen terepen vagy nagy mennyiségű szennyeződés esetén is kiváló eredményeket biztosít. A nagy lapos redős szűrő gyakorlatilag pormentes munkavégzést tesz lehetővé, míg a kettős kaparó garantálja a hatékony szűrőtisztítást. A főseprő henger és a szűrő nagyon egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető. Ez és sok más részlet, mint például a tárcsafék és a Kärcher Home Base a további tisztítóeszközök egyszerű szállítására, teszi teljessé a sikeres összkoncepciót.
Jellemzők és előnyök
A vontatóhajtás előre- és hátramenetben a tolókarralIntuitív, egyszerű és felhasználóbarát működés. A gép maximálisan manőverezhető. Normál tárcsafék a biztonságos lassulás érdekében.
Lengő főseprőhengerPiszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is. A kopás mértékének beállítása nem szükséges. Hatékony és gyors tisztítás.
Robusztus és megbízható a nehéz takarítási feladatok esetébenErős, dupla falú forgókeret. Az elforgatható oldalkefe megelőzi a sérüléseket. Nagy kerekek a fokozott működési kényelem érdekében
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
- Nagy méretű, lapos redős szűrő, amelynek teljes szűrőterülete 2,3 m².
- Mosható poliészter szűrő.
- Kiváló tisztítás a kettős ledobónak és a vízszintes telepítési helyzetnek köszönhetően.
A fő seprőhenger és a szűrő szerszám nélküli cserélhető
- Egyszerű és gyors csere kopás és elhasználódás esetén.
- A fő seprőhenger gyors irányítása, ha szalagok és fóliák tekerednek rá.
- A szűrő hozzáférése a tiszta oldalról, hogy Ön ne érintkezzen a porral és a szennyeződéssel.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
- Gép nagyon jó manőverezhetősége.
- Ideális szűk, zsúfolt helyeken.
- A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
- Nagyon praktikus csatlakozó a további tisztítóeszközök szállításához.
- Pl. Szemétfelszedő, seprű, vagy tisztítókendő egyszerű szállításához.
- Tároló a kisebb tisztítóeszközök számára.
Egyszerű kezelési koncepció
- A seprőhenger és az oldalkefe kényelmesen be- és kikapcsolható.
- Kényelmes mozgás előre és hátra a tolókarral.
- Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Nagy méretű szennyeződéstartály
- Felszívja a nagy mennyiségű szennyeződést, ezáltal nagyobb volumenű munkaintervallumokat tesz lehetővé.
- A szennyeződés egyszerű eltávolítása és biztonságos kiürítése.
- A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Meghajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 912
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3825
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|850
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1085
|Hulladéktartály (l)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Munkasebesség (km/h)
|4,5
|Szűrőfelület (m²)
|2,3
|Akkumulátorrekesz mérete (mm)
|362 / 348 / 290
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|138,4
|Súly, üzemkész (kg)
|226
|Csomagolási súly (kg)
|149
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
A csomag tartalma
- Harmonikaszűrő: Poliészterből
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Lengő főseprőhenger
- Szennyeződéstartály, mobil
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Felszívás
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető /állítható
Videók
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is