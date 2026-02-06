A robusztus, duplafalú kialakítású, oldalkefével ellátott, akkumulátoros KM 85/50 W Bp gyalogkíséretű seprőgép lenyűgöző az ipari környezetben történő kemény alkalmazásokban. A megbízható és kompakt gépet kényelmes és intuitív módon, tolófogantyúval lehet kezelni, előre- és hátrameneti meghajtással rendelkezik, és az opcionális bal oldali oldalkefe használatával akár 4725 m²/h területteljesítménnyel is takarít. A lebegő seprőhenger automatikusan alkalmazkodik a talajhoz, így egyenetlen terepen vagy nagy mennyiségű szennyeződés esetén is kiváló eredményeket biztosít. A nagy lapos redős szűrő gyakorlatilag pormentes munkavégzést tesz lehetővé, míg a kettős kaparó garantálja a hatékony szűrőtisztítást. A főseprő henger és a szűrő nagyon egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető. Ez és sok más részlet, mint például a tárcsafék és a Kärcher Home Base a további tisztítóeszközök egyszerű szállítására, teszi teljessé a sikeres összkoncepciót.