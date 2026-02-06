Seprő-porszívó KM 85/50 W Bp

Az akkumulátoros gyalogkíséretű seprő-szívó gép, a KM 85/50 W Bp nagy lapos harmónikaszűrővel és lebegő főseprőhengerrel rendelkezik. Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető gép.

A robusztus, duplafalú kialakítású, oldalkefével ellátott, akkumulátoros KM 85/50 W Bp gyalogkíséretű seprőgép lenyűgöző az ipari környezetben történő kemény alkalmazásokban. A megbízható és kompakt gépet kényelmes és intuitív módon, tolófogantyúval lehet kezelni, előre- és hátrameneti meghajtással rendelkezik, és az opcionális bal oldali oldalkefe használatával akár 4725 m²/h területteljesítménnyel is takarít. A lebegő seprőhenger automatikusan alkalmazkodik a talajhoz, így egyenetlen terepen vagy nagy mennyiségű szennyeződés esetén is kiváló eredményeket biztosít. A nagy lapos redős szűrő gyakorlatilag pormentes munkavégzést tesz lehetővé, míg a kettős kaparó garantálja a hatékony szűrőtisztítást. A főseprő henger és a szűrő nagyon egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető. Ez és sok más részlet, mint például a tárcsafék és a Kärcher Home Base a további tisztítóeszközök egyszerű szállítására, teszi teljessé a sikeres összkoncepciót.

Jellemzők és előnyök
A vontatóhajtás előre- és hátramenetben a tolókarral
Intuitív, egyszerű és felhasználóbarát működés. A gép maximálisan manőverezhető. Normál tárcsafék a biztonságos lassulás érdekében.
Lengő főseprőhenger
Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is. A kopás mértékének beállítása nem szükséges. Hatékony és gyors tisztítás.
Robusztus és megbízható a nehéz takarítási feladatok esetében
Erős, dupla falú forgókeret. Az elforgatható oldalkefe megelőzi a sérüléseket. Nagy kerekek a fokozott működési kényelem érdekében
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
  • Nagy méretű, lapos redős szűrő, amelynek teljes szűrőterülete 2,3 m².
  • Mosható poliészter szűrő.
  • Kiváló tisztítás a kettős ledobónak és a vízszintes telepítési helyzetnek köszönhetően.
A fő seprőhenger és a szűrő szerszám nélküli cserélhető
  • Egyszerű és gyors csere kopás és elhasználódás esetén.
  • A fő seprőhenger gyors irányítása, ha szalagok és fóliák tekerednek rá.
  • A szűrő hozzáférése a tiszta oldalról, hogy Ön ne érintkezzen a porral és a szennyeződéssel.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
  • Gép nagyon jó manőverezhetősége.
  • Ideális szűk, zsúfolt helyeken.
  • A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
  • Nagyon praktikus csatlakozó a további tisztítóeszközök szállításához.
  • Pl. Szemétfelszedő, seprű, vagy tisztítókendő egyszerű szállításához.
  • Tároló a kisebb tisztítóeszközök számára.
Egyszerű kezelési koncepció
  • A seprőhenger és az oldalkefe kényelmesen be- és kikapcsolható.
  • Kényelmes mozgás előre és hátra a tolókarral.
  • Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Nagy méretű szennyeződéstartály
  • Felszívja a nagy mennyiségű szennyeződést, ezáltal nagyobb volumenű munkaintervallumokat tesz lehetővé.
  • A szennyeződés egyszerű eltávolítása és biztonságos kiürítése.
  • A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Meghajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 912
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3825
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 850
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1085
Hulladéktartály (l) 50
Emelkedési képesség (%) 15
Munkasebesség (km/h) 4,5
Szűrőfelület (m²) 2,3
Akkumulátorrekesz mérete (mm) 362 / 348 / 290
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 138,4
Súly, üzemkész (kg) 226
Csomagolási súly (kg) 149
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1550 x 1100 x 1066

A csomag tartalma

  • Harmonikaszűrő: Poliészterből

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Lengő főseprőhenger
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Felszívás
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Szívóerő szabályozás
  • Oldalseprő, kivehető /állítható

Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
