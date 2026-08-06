HKF 30/14-E tisztítófej

Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.

A kompakt tisztítófej ideálisan alkalmas a 65 milliméteres vagy annál nagyobb nyílású tartályok és tartályok belsejének tisztítására. A tisztítófejet egy 24 voltos, 50/60 Hz-es váltóáramú villanymotor hajtja. A 24 voltos alacsony feszültség maximális biztonságot nyújt, amikor a tisztítófejet nedves alkalmazási területeken használják. A fúvókák két tengely körül állandó sebességgel forognak, így a tartály minden zugát elérik. A mindössze 4,9 kilogrammos súlynak köszönhetően nincs szükség extra felfüggesztő eszközökre. Működőképessége 140 bar, 3000 l/h és 90 °C maximális vízhőmérséklet. A fej hossza összesen 1256 milliméter, a merülési mélység pedig 915 milliméter. A tisztítófej egy magasnyomású tömlőn keresztül gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható hideg- vagy melegvizes magasnyomású tisztítógéphez.

Jellemzők és előnyök
HKF 30/14-E tisztítófej: 24 V-os 50/60 Hz-es villanymotor hajtja.
24 V-os 50/60 Hz-es villanymotor hajtja.
Állandó forgási sebesség, függetlenül a víz áramlási sebességétől vagy víznyomásától. 24 V biztonsági feszültség Megnövelt munkabiztonság.
HKF 30/14-E tisztítófej: Nagyfokú rugalmasság
Nagyfokú rugalmasság
Lassú forgás és nagy üzemi nyomás az optimális tisztítási eredményért. 3000 l/h vízmennyiségig és 140 bar magas nyomásig használható. Alkalmas hordók belső tisztítására, valamint közepes méretű és nagyobb tartályok tisztítására is.
HKF 30/14-E tisztítófej: Intelligens formatervezés
Intelligens formatervezés
Különösen kezelőbarát és alacsony szolgáltatásigényű. Egyszerű kezelés - A fej egykezes működtetése a tartályban. Átlagos forgási sebesség az egyenletes tisztítási eredményekért.
Rozsdamentes felépítés (1.4301)
  • Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
  • Alkalmas Kärcher tisztítószert tartalmazó vízhez.
  • 90°C-os vízhőmérsékletig használható.
Kis súlyú, kompakt méretekkel
  • Sokoldalú és rugalmas használat
  • Alkalmas 65 mm-es nyílású tartályok belsejének tisztítására.
  • A mindössze 4,9 kg-os súlynak köszönhetően nincs szükség további felfüggesztésre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Magasnyomású csatlakozás G3/8″
Meghajtás Elektromos
Fúvókák száma (Darab(ok)) 1 / 4
Átfolyás (l / h) 3000
Fordulatszám (fordulat) 19
Szerelési hossz (mm) 915
Tápfeszültség (V) 24
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Nyomás (bar) max. 140
Tartálynyitás (mm) min. 65
Hőmérséklet (°C) max. 90
Súly (kg) 4,9
Csomagolási súly (kg) 7,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1256
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Alkalmas IBC-tartályok belső tisztítására is.
  • Tartályok belsejének tisztítására (ipar, logisztika, közszolgáltatások).
  • Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához
  • Vegyi termékek szállítására használt tartályok tisztításához
  • Élelmiszerek szállítására használt tartályok tisztítására
  • Helyhez kötött tartályok tisztítására az élelmiszer- és vegyiparban
Tartozékok