HKF 30/14-E tisztítófej
Kompakt, rozsdamentes acélból készült tisztítófej 65 mm-es vagy annál nagyobb nyílású hordók és tartályok belsejének tisztítására. Lenyűgözően alacsony súlyt és állandó forgási sebességet kínál egy elektromos motor segítségével.
A kompakt tisztítófej ideálisan alkalmas a 65 milliméteres vagy annál nagyobb nyílású tartályok és tartályok belsejének tisztítására. A tisztítófejet egy 24 voltos, 50/60 Hz-es váltóáramú villanymotor hajtja. A 24 voltos alacsony feszültség maximális biztonságot nyújt, amikor a tisztítófejet nedves alkalmazási területeken használják. A fúvókák két tengely körül állandó sebességgel forognak, így a tartály minden zugát elérik. A mindössze 4,9 kilogrammos súlynak köszönhetően nincs szükség extra felfüggesztő eszközökre. Működőképessége 140 bar, 3000 l/h és 90 °C maximális vízhőmérséklet. A fej hossza összesen 1256 milliméter, a merülési mélység pedig 915 milliméter. A tisztítófej egy magasnyomású tömlőn keresztül gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható hideg- vagy melegvizes magasnyomású tisztítógéphez.
Jellemzők és előnyök
24 V-os 50/60 Hz-es villanymotor hajtja.Állandó forgási sebesség, függetlenül a víz áramlási sebességétől vagy víznyomásától. 24 V biztonsági feszültség Megnövelt munkabiztonság.
Nagyfokú rugalmasságLassú forgás és nagy üzemi nyomás az optimális tisztítási eredményért. 3000 l/h vízmennyiségig és 140 bar magas nyomásig használható. Alkalmas hordók belső tisztítására, valamint közepes méretű és nagyobb tartályok tisztítására is.
Intelligens formatervezésKülönösen kezelőbarát és alacsony szolgáltatásigényű. Egyszerű kezelés - A fej egykezes működtetése a tartályban. Átlagos forgási sebesség az egyenletes tisztítási eredményekért.
Rozsdamentes felépítés (1.4301)
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
- Alkalmas Kärcher tisztítószert tartalmazó vízhez.
- 90°C-os vízhőmérsékletig használható.
Kis súlyú, kompakt méretekkel
- Sokoldalú és rugalmas használat
- Alkalmas 65 mm-es nyílású tartályok belsejének tisztítására.
- A mindössze 4,9 kg-os súlynak köszönhetően nincs szükség további felfüggesztésre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Magasnyomású csatlakozás
|G3/8″
|Meghajtás
|Elektromos
|Fúvókák száma (Darab(ok))
|1 / 4
|Átfolyás (l / h)
|3000
|Fordulatszám (fordulat)
|19
|Szerelési hossz (mm)
|915
|Tápfeszültség (V)
|24
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Nyomás (bar)
|max. 140
|Tartálynyitás (mm)
|min. 65
|Hőmérséklet (°C)
|max. 90
|Súly (kg)
|4,9
|Csomagolási súly (kg)
|7,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1256
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Alkalmazási területek
- Alkalmas IBC-tartályok belső tisztítására is.
- Tartályok belsejének tisztítására (ipar, logisztika, közszolgáltatások).
- Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához
- Vegyi termékek szállítására használt tartályok tisztításához
- Élelmiszerek szállítására használt tartályok tisztítására
- Helyhez kötött tartályok tisztítására az élelmiszer- és vegyiparban