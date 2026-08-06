A kompakt tisztítófej ideálisan alkalmas a 65 milliméteres vagy annál nagyobb nyílású tartályok és tartályok belsejének tisztítására. A tisztítófejet egy 24 voltos, 50/60 Hz-es váltóáramú villanymotor hajtja. A 24 voltos alacsony feszültség maximális biztonságot nyújt, amikor a tisztítófejet nedves alkalmazási területeken használják. A fúvókák két tengely körül állandó sebességgel forognak, így a tartály minden zugát elérik. A mindössze 4,9 kilogrammos súlynak köszönhetően nincs szükség extra felfüggesztő eszközökre. Működőképessége 140 bar, 3000 l/h és 90 °C maximális vízhőmérséklet. A fej hossza összesen 1256 milliméter, a merülési mélység pedig 915 milliméter. A tisztítófej egy magasnyomású tömlőn keresztül gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható hideg- vagy melegvizes magasnyomású tisztítógéphez.