A könnyedén cserélhető poliészter levegőszűrő a Kärcher AD 4 Premium hamu- és szárazporszívó ideális tartozéka. Tiszta távozó levegőről gondoskodik. A szállított csomagban 2 levegőszűrő található. Annak érdekében, hogy a mindig optimális szűrés biztosítva legyen, évente 1x javasoljuk a levegőszűrő cseréjét.