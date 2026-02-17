AD4 Premium kimenő levegő szűrő KFI 7520

Az AD 4 Premium hamu- és szárazporszívóhoz való levegőszűrő - a tiszta levegőért.

A könnyedén cserélhető poliészter levegőszűrő a Kärcher AD 4 Premium hamu- és szárazporszívó ideális tartozéka. Tiszta távozó levegőről gondoskodik. A szállított csomagban 2 levegőszűrő található. Annak érdekében, hogy a mindig optimális szűrés biztosítva legyen, évente 1x javasoljuk a levegőszűrő cseréjét.

Jellemzők és előnyök
Könnyedén eltávolítható/cserélhető
Poliészterből készült
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 169 x 82 x 2
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tiszta kibocsátás