AD4 Premium kimenő levegő szűrő KFI 7520
Az AD 4 Premium hamu- és szárazporszívóhoz való levegőszűrő - a tiszta levegőért.
A könnyedén cserélhető poliészter levegőszűrő a Kärcher AD 4 Premium hamu- és szárazporszívó ideális tartozéka. Tiszta távozó levegőről gondoskodik. A szállított csomagban 2 levegőszűrő található. Annak érdekében, hogy a mindig optimális szűrés biztosítva legyen, évente 1x javasoljuk a levegőszűrő cseréjét.
Jellemzők és előnyök
Könnyedén eltávolítható/cserélhető
Poliészterből készült
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|169 x 82 x 2
Alkalmazási területek
- Tiszta kibocsátás