Hamu és száraz porszívó AD 4 Premium

A Kärcher AD 4 Premium hamuporszívó gyors és higiénikus hamueltávolítást kínál. 17 literes fém tartálya és integrált szűrőtisztító rendszere tartós szívóerőt és maximális biztonságot biztosít.

A Kärcher AD 4 Premium hamuporszívó erős, tartós és biztonságos eszköz a hamu gyors felszívására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája és a levegőszűrő révén állandó, kiemelkedő szívóerőt biztosít, az integrált szűrőtisztító rendszer pedig gombnyomásra azonnal megtisztítja a szűrőt. A hulladéktartály egy darabból álló szűrőrendszerrel, sík, hajtogatott és fém durvaszűrővel rendelkezik, így az ürítés gyors, kényelmes és érintkezésmentes. A tűzálló anyagokból készült fém tartály és a bevonatos rozsdamentes acél szívócső maximális biztonságot nyújt, a lekerekített kézi cső pedig lehetővé teszi a teljes hamu eltávolítását, még a sarkokból és kéményekből is. A padlótisztító fúvóka és a rozsdamentes acél csövek révén a hamuporszívó minden kemény felületen teljes értékűen használható. A praktikus tartozéktárolásnak köszönhetően a szívócsövek, fúvókák és kábel rendezetten elhelyezhetők, munkaszünetek idején.

Jellemzők és előnyök
Hamu és száraz porszívó AD 4 Premium: Kärcher ReBoost szűrőtisztítás
Kärcher ReBoost szűrőtisztítás
Beépített szűrőtisztítás gombnyomásra. A nagyfokú és hosszan tartó szívóteljesítményért. Alkalmas nagy mennyiségű szennyeződés felszívására.
Hamu és száraz porszívó AD 4 Premium: 1-részes szűrőrendszer
1-részes szűrőrendszer
Harmonika-, fém- és durvaszennyszűrőből áll. Kiegészítő kiáramló levegő szűrő (csak AD 4 Premium). A lehető legnagyobb kényelem a szűrő egyszerű kivételéhez és a tartály szennyeződéssel való érintkezés nélküli tisztításához.
Hamu és száraz porszívó AD 4 Premium: Lánggátló anyag, fémtartály, köpennyel bevont fémtömlő és elektrosztatikus védelemmel ellátott markolat
Lánggátló anyag, fémtartály, köpennyel bevont fémtömlő és elektrosztatikus védelemmel ellátott markolat
A maximális biztonság érdekében, hamu porszívózásához - helytelen használat esetére is.
Speciális tartozékok szárazporszívóként való használathoz
  • Kemény padlók porszívózására is alkalmas.
  • Különféle alkalmazási lehetőségek.
Ferde szívócső
  • Minden sarok és szűk rések maradéktalan megtisztítása
1,7 m-es szívótömlő köpennyel bevont fémből
  • A biztonságos munkavégzéshez.
  • Nagyfokú hajlíthatóság és rugalmasság.
„Pull & Push“ zárrendszer
  • A tartály egyszerűen, könnyen és biztonságosan nyitható ill. zárható.
Praktikus markolatok a tartályon
  • A tartály kényelmes kiürítéséért.
  • A szennyeződés érintése nélkül.
Praktikus tartozéktárolás a készüléken + parkolóállás
  • A csomagban lévő tartozékok és a csatlakozó kábel helytakarékos, biztonságos és kézhez közeli tárolása.
  • Ideális a padlótisztító fejjel felszerelt szívócső és a szívótömlő munkaszünetekben történő letámasztásához.
Görgők
  • Flexibilis és sokrétűen alkalmazható
  • Nagy mozgástér
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 600
Szívóteljesítmény (W) 150
Vákuum (mbar) max. 215
Légáramlás (l / s) max. 42
Tartály űrtartalma (l) 17
Tartály anyaga Fém
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) <= 80
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,5
Csomagolási súly (kg) 8,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 365 x 330 x 565

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.7 m
  • Szívótömlő anyaga: Fém, köpennyel bevont
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Száraz szívófej: lánggátló
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Poliészter, lánggátló
  • Kiáramlólevegő-szűrő
  • Durvaszennyeződés-szűrő
  • Durvaszennyszűrő, anyag: Fém

Felszereltség

  • Szűrőtisztító funkció
  • Kényelmes tartómarkolat a tartályon
  • Támasztóállás
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Kábelakasztó
  • Kerekek
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók

Alkalmazási területek
  • Hamu
  • Kandallók, kályhák stb.
  • Barbecue
  • Durva szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Műhely
  • Garázs
  • Pince
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
