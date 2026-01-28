A Kärcher AD 4 Premium hamuporszívó erős, tartós és biztonságos eszköz a hamu gyors felszívására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája és a levegőszűrő révén állandó, kiemelkedő szívóerőt biztosít, az integrált szűrőtisztító rendszer pedig gombnyomásra azonnal megtisztítja a szűrőt. A hulladéktartály egy darabból álló szűrőrendszerrel, sík, hajtogatott és fém durvaszűrővel rendelkezik, így az ürítés gyors, kényelmes és érintkezésmentes. A tűzálló anyagokból készült fém tartály és a bevonatos rozsdamentes acél szívócső maximális biztonságot nyújt, a lekerekített kézi cső pedig lehetővé teszi a teljes hamu eltávolítását, még a sarkokból és kéményekből is. A padlótisztító fúvóka és a rozsdamentes acél csövek révén a hamuporszívó minden kemény felületen teljes értékűen használható. A praktikus tartozéktárolásnak köszönhetően a szívócsövek, fúvókák és kábel rendezetten elhelyezhetők, munkaszünetek idején.