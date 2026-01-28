Hamu és száraz porszívó AD 4 Premium
A Kärcher AD 4 Premium hamuporszívó gyors és higiénikus hamueltávolítást kínál. 17 literes fém tartálya és integrált szűrőtisztító rendszere tartós szívóerőt és maximális biztonságot biztosít.
A Kärcher AD 4 Premium hamuporszívó erős, tartós és biztonságos eszköz a hamu gyors felszívására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája és a levegőszűrő révén állandó, kiemelkedő szívóerőt biztosít, az integrált szűrőtisztító rendszer pedig gombnyomásra azonnal megtisztítja a szűrőt. A hulladéktartály egy darabból álló szűrőrendszerrel, sík, hajtogatott és fém durvaszűrővel rendelkezik, így az ürítés gyors, kényelmes és érintkezésmentes. A tűzálló anyagokból készült fém tartály és a bevonatos rozsdamentes acél szívócső maximális biztonságot nyújt, a lekerekített kézi cső pedig lehetővé teszi a teljes hamu eltávolítását, még a sarkokból és kéményekből is. A padlótisztító fúvóka és a rozsdamentes acél csövek révén a hamuporszívó minden kemény felületen teljes értékűen használható. A praktikus tartozéktárolásnak köszönhetően a szívócsövek, fúvókák és kábel rendezetten elhelyezhetők, munkaszünetek idején.
Jellemzők és előnyök
Kärcher ReBoost szűrőtisztításBeépített szűrőtisztítás gombnyomásra. A nagyfokú és hosszan tartó szívóteljesítményért. Alkalmas nagy mennyiségű szennyeződés felszívására.
1-részes szűrőrendszerHarmonika-, fém- és durvaszennyszűrőből áll. Kiegészítő kiáramló levegő szűrő (csak AD 4 Premium). A lehető legnagyobb kényelem a szűrő egyszerű kivételéhez és a tartály szennyeződéssel való érintkezés nélküli tisztításához.
Lánggátló anyag, fémtartály, köpennyel bevont fémtömlő és elektrosztatikus védelemmel ellátott markolatA maximális biztonság érdekében, hamu porszívózásához - helytelen használat esetére is.
Speciális tartozékok szárazporszívóként való használathoz
- Kemény padlók porszívózására is alkalmas.
- Különféle alkalmazási lehetőségek.
Ferde szívócső
- Minden sarok és szűk rések maradéktalan megtisztítása
1,7 m-es szívótömlő köpennyel bevont fémből
- A biztonságos munkavégzéshez.
- Nagyfokú hajlíthatóság és rugalmasság.
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály egyszerűen, könnyen és biztonságosan nyitható ill. zárható.
Praktikus markolatok a tartályon
- A tartály kényelmes kiürítéséért.
- A szennyeződés érintése nélkül.
Praktikus tartozéktárolás a készüléken + parkolóállás
- A csomagban lévő tartozékok és a csatlakozó kábel helytakarékos, biztonságos és kézhez közeli tárolása.
- Ideális a padlótisztító fejjel felszerelt szívócső és a szívótömlő munkaszünetekben történő letámasztásához.
Görgők
- Flexibilis és sokrétűen alkalmazható
- Nagy mozgástér
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|600
|Szívóteljesítmény (W)
|150
|Vákuum (mbar)
|max. 215
|Légáramlás (l / s)
|max. 42
|Tartály űrtartalma (l)
|17
|Tartály anyaga
|Fém
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|<= 80
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,5
|Csomagolási súly (kg)
|8,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|365 x 330 x 565
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.7 m
- Szívótömlő anyaga: Fém, köpennyel bevont
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Száraz szívófej: lánggátló
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Poliészter, lánggátló
- Kiáramlólevegő-szűrő
- Durvaszennyeződés-szűrő
- Durvaszennyszűrő, anyag: Fém
Felszereltség
- Szűrőtisztító funkció
- Kényelmes tartómarkolat a tartályon
- Támasztóállás
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Kábelakasztó
- Kerekek
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók
Alkalmazási területek
- Hamu
- Kandallók, kályhák stb.
- Barbecue
- Durva szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Műhely
- Garázs
- Pince
- Hobbihelyiség
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.