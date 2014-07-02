G 160 tartalékpisztoly

Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magas nyomású mosókhoz. Minden magasnyomású mosóhoz, melyeknél a magas nyomású tömlő egy kapoccsal van a pisztolyon rögzítve (Quick Connect gyorscsatlakozás nélkül).

Jellemzők és előnyök
Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz
  • A pisztoly egyszerű cseréje
Bajonettzár
  • Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
  • A tisztítószer egyszerű használatához
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Biztonsági gyerekzár
  • A pisztoly lenyomása blokkolva van
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 422 x 40 x 181