Pisztolycsere könnyedén. Ez a tartalékpisztoly minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas. Illik minden olyan magasnyomású mosóhoz, melynél a magasnyomású tömlő klipsszel vagy csatlakoztató kapoccsal van rögzítve a kézi szórópisztolyon.