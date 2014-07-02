G 160 tartalékpisztoly
Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magas nyomású mosókhoz. Minden magasnyomású mosóhoz, melyeknél a magas nyomású tömlő egy kapoccsal van a pisztolyon rögzítve (Quick Connect gyorscsatlakozás nélkül).
Pisztolycsere könnyedén. Ez a tartalékpisztoly minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas. Illik minden olyan magasnyomású mosóhoz, melynél a magasnyomású tömlő klipsszel vagy csatlakoztató kapoccsal van rögzítve a kézi szórópisztolyon.
Jellemzők és előnyök
Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz
- A pisztoly egyszerű cseréje
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
- A tisztítószer egyszerű használatához
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Biztonsági gyerekzár
- A pisztoly lenyomása blokkolva van
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|422 x 40 x 181